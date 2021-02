Barbara Palombelli contro hater/ “Festeggiamenti per Draghi? No, ma siamo orgogliosi”

Barbara Palombelli prende posizione dopo le polemiche degli ultimi giorni. La giornalista è finita nel mirino degli hater per le sue esternazioni sul governo Draghi: molti sui social hanno rimarcato un’assenza di imparzialità. Ma non solo: c’è chi ha criticato aspramente la presunta esultanza per l’arrivo a Palazzo Chigi dell’ex presidente della Banca centrale europea.

In chiusura della trasmissione di ieri, lunedì 8 febbraio, Barbara Palombelli ha rimarcato: «Qualcuno ha voluto ironizzare nei giorni passati su una sorta di festeggiamento in questa trasmissione dell’arrivo di Mario Draghi. Qui siamo aperti naturalmente a tutte le opinioni in assoluta libertà, vi racconteremo la politica perché è il nostro dovere, ma siamo sicuramente orgogliosi di avere Mario Draghi in cammino verso Palazzo Chigi».

BARBARA PALOMBELLI REPLICA ALLE CRITICHE

Una posizione netta, dunque, per mettere a tacere tutte le polemiche degli ultimi giorni, rivendicando comunque orgoglio per l’incarico a una personalità di spicco come Mario Draghi. Barbara Palombelli è stata tacciata di essere troppo di parte, con elogi smisurati nei confronti dell’economista. In molti hanno polemizzato su quanto affermato nel corso dell’apertura della puntata di Stasera Italia del 3 febbraio: «Come si fa a definire Draghi? In questo momento è l’italiano più importante e il suo tentativo di formare un governo potrebbe in teoria anche fallire ma sarebbe davvero un peccato, sarebbe un danno per il nostro Paese, per l’immagine Italia e per i mercati che hanno esultato. I titoli di tutti i giornali del mondo hanno salutato questo incarico con entusiasmo, perché universalmente il mondo dice che Draghi è l’italiano più importante e più stimato».



