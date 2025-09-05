Barbara Palombelli, a Morning News, svela tutte le novità della nuova edizione di Forum.

Lunedì 8 settembre, su canale 5, ripartono tutti i programmi mattutini che faranno compagnia ai telespettatori fino a maggio. Da lunedì, infatti, alle 11, Barbara Palombelli tornerà a condurre Forum e nella puntata di Morning News in onda oggi, venerdì 5 settembre 2025, Barbara Palombelli, in collegamento con Dario Maltese, ha svelato tutte le novità del programma che si occupa di casi giudiziari in tv. “Questo è il tredicesimo anno consecutivo…Chissà se porta bene, visto che è un numero controverso…Avremo comunque tante novità a iniziare da un nuovo giudice, Claudio Mattioli e tornerà Beatrice Dalia, che è stata giudice a Forum dal 2008 al 2015…”, le parole della conduttrice.

Ascolti Tv 4 settembre: Affari Tuoi perde (ancora) contro La Ruota della Fortuna/ Cosa non sta funzionando

Le novità, tuttavia, non finiscono qui perché anche il cast dei “ragazzi” che commentano le varie vicende giudiziarie si allarga e accoglie una figlia vip.

Barbara Palombelli e l’arrivo della figlia di Roberto Mancini a Forum

Nel cast di Forum, da lunedì 8 settembre 2025, ci sarà anche Camilla Mancini, la figlia dell’ex C.T. della Nazionale Italiana di calcio, Roberto Mancini. Una scelta fatta dalla Palombelli che ha scelto di puntare su di lei: “Ha scritto due libri bellissimi e ci siamo innamorati di lei…Così entrerà nella nostra squadra…”, ha spiegato la conduttrice di Forum che, nel cast ha anche altri figli vip come Paolo Ciavarro, figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi e Camilla Ghini, figlia di Massimo Ghini.

Silvana Damato/ Avvocato “Famiglia soffre ma è unita nel trovare la verità. Sulle piste mediatiche invece..."

Dopo il successo ottenuto nel corso degli anni, Barbara Palombelli è pronta a tornare al timone di Forum spiegando così il successo della trasmissione: “Le leggi continuano a cambiare ogni settimana…Quindi la stessa puntata magari la dovremmo rifare perchè una settimana prima qualcuno ha pensato ad una legge nuova…Non è uno scherzo, è la realtà…L’Italia cambia, la giurisprudenza cambia e noi abbiamo bisogno di aggiornarci…”.