Barbara Palombelli, insulti per voto a Skioffi/ “Dalla parte delle donne? Fai schifo”

Bufera su Barbara Palombelli e il resto della giuria di esperti convocata da Maria De Filippi per la nuova puntata di Amici 19. La giornalista è stata chiamata in causa dalla conduttrice del talent per dare un parere sul rapper Skioffi, nome d’arte di Giorgio Iacobelli. Il giovane cantante era finito al centro di una polemica a causa dei testi di alcuni suoi vecchi brani considerati sessisti e volenti. E lei insieme ad altri membri della giuria speciale ha dato parere positivo all’ingresso dell’allievo nella scuola di Canale 5. Nello specifico si tratta di Noemi, Mauro Coruzzi (Platinette), Dj Wad, Frank White, Massimo Galanto e Angela Azzaro. Negativo invece il parere di Giulia Mengolini, Andrea Conti, Elisabetta Scala e del rappresentate del Moige, l’avvocato Daniele Bocciolini. Tutti si sono riuniti ieri negli studi Mediaset, che ha reso noto il verdetto solo nella puntata di oggi. E quindi è stato stabilito una volta per tutte che il rapper poteva avere posto tra i banchi di Amici 19.

BARBARA PALOMBELLI, INSULTI PER VOTO A SKIOFFI “FAI SCHIFO”

Ma questa decisione è stata benzina sul fuoco delle polemiche che avevano visto protagonista Skioffi. Molti commenti sui social criticano la decisione di Barbara Palombelli. «Da sempre dichiara di essere contro la violenza, da sempre dalla parte delle donne e dalla parte di qualsiasi persona abbia bisogno che vota “si” all’entrata di Skioffi ad amici. Cancelled», ha scritto un utente. C’è però chi è arrivato anche agli insulti: «#Palombelli FAI SCHIFO!!! Giornalaia pessima, uno così doveva essere BUTTATO FUORI al secondo minuto!». E c’è anche chi non ha apprezzato i paragoni della giornalista, che addirittura ha accostato Skioffi a De André. «La Palombelli sta paragonando Skioffi a De Andrè???? Ma stiamo scherzando!!!! #amici19». Ma neppure l’avvocato Daniele Bocciolini, che ha votato “no” all’ingresso di Skioffi ad Amici 19, è andato leggero col suo commento. «Lo trovo grave è vergognoso. Non sono assolutamente d’accordo con il parere dei miei colleghi della commissione che forse non hanno letto attentamente i testi», ha dichiarato all’AdnKronos.

