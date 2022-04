Barbara Palombelli ‘zittisce’ Chicco Testa/ Video: “Usa stanno prolungando la guerra”

“LA GUERRA AVVANTAGGIA GLI USA”? PALOMBELLI-TESTA A CONFRONTO

Il tema è di quelli importanti, forse quello più dirimente di tutti nel capire come potrà avvenire un negoziato di pace tra Russia, Ucraina e Occidente per far terminare “la ripugnante guerra” (cit. Papa Francesco): «Il conflitto va a vantaggio degli Stati Uniti?», chiede Barbara Palombelli all’imprenditore Chicco Testa, ospite della puntata di “Stasera Italia” mercoledì sera.

Il giornalista spiega come in questo momento gli Usa sono riusciti a recuperare quella “centralità” geopolitica che avevano perso negli scorsi anni: «gli Usa recuperano quella centralità che avevano un po’ smarrito negli anni passati. Pensiamo all’Afghanistan ad esempio. Tornano ad essere un alleato indispensabile, nonché quello che in qualche modo dà le carte». Chicco Testa dunque non considera però questo bastevole per pensare che la guerra in Ucraina sia un vero e proprio “vantaggio” per Washington.

BARBARA PALOMBELLI ‘SBOTTA’: “AMERICA STA ALLUNGANDO LA GUERRA”

Qui però lo interrompe, quasi lo “zittisce” – il confronto, va detto, è rimasto molto calmo e con toni sereni – la conduttrice Barbara Palombelli, non del tutto concorde con l’opinione appena esposta da Chicco Testa.

«Ecco, voluto no, ma che in questo momento allungare il conflitto porterebbe vantaggi…», sottolinea la moglie di Francesco Rutelli. In questi giorni – non da ultimo oggi con l’approvazione delle sanzioni Ue contro la Russia – resta evidente come «nessuno è d’accordo su nulla, l’effetto di questa guerra sta arrivando». Testa non condivide e prova a controbattere, «Ma questa è l’Unione Europea, gli americani dal primo giorno hanno chiesto le sanzioni» ma viene poi subito interrotto da un servizio da lanciare per il prosieguo della puntata di “Stasera Italia”. Come esclusiva oggi sul “IlSussidiario.net” l’analista geopolitico Giuseppe Gagliano prova a ragionare su cosa realmente potrebbe trarre vantaggio Biden nel “prolungare” i negoziati con la Russia: tra caro energia, scontro sul gas e invio di armi a Kiev, in questo modo «Biden usa l’Ucraina per rompere il patto Francia-Germania […] Tutto ciò non fa altro che creare una intrinseca fragilità all’interno della Ue che avvantaggia i seguaci sia di John Wayne che di Roger Moore».

