Barbara, Paola e Claudia, figlie Gianni Boncompagni/ “Raffaella Carrà? Una mamma!”

Sono in tanti a piangere la morte di Raffaella Carrà. La conduttrice, icona della Tv italiana, ci ha lasciati oggi 5 luglio 2021, e nel comunicato di Sergio Japino, suo compagno per tanti anni, vengono citate anche Barbara, Paola e Claudia Boncompagni, le tre figlie di Gianni Boncompagni. Con lui la Carrà ha avuto una lunga storia d’amore e, al tempo, era già padre delle tre ragazze, avute dalla moglie svedese che lo lasciò. Lui si fece però affidare le tre bambine ed è stata Barbara, qualche tempo fa, a raccontare in un’intervista al Corriere che: “Quando i miei si separarono avevo un anno. Le mie sorelle, 3 e 6 anni. Papà era giovanissimo, all’inizio della carriera. Avrebbe potuto metterci in collegio o affidarci ai nonni paterni. Invece ha voluto occuparsi lui della nostra crescita, giorno per giorno.”

Figli Raffaella Carrà, perché non ne ha?/ “Troppo tardi. Il medico mi disse: rassegnati”

Barbara, Paola e Claudia Boncompagni: “Per noi Raffaella Carrà è stata come una mamma”

Nel corso di questa crescita, all’improvviso nella loro vita è arrivata proprio Raffaella Carrà. Lei e Boncompagni sono stati insieme ben 11 anni durante i quali la conduttrice ha stretto un bel rapporto anche con le figlie. Barbara, nell’intervista, ha infatti ammesso: “Per noi è stata un po’ una mamma, quella che ci era mancata. – e ancora – Un forte legame con lei, che dura tuttora. Io le stavo sempre alle costole. Seguivo le prove dei suoi spettacoli. Assistevo ammirata al suo trucco e parrucco, la tallonavo quando andava in tournée… casa nostra era un laboratorio di idee”. Oggi che Raffaella n on c’è più, tutte e tre piangono la sua scomparsa e si stringono al dolore dell’Italia intera che perde una sua grande icona.

