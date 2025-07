Tutto su Barbara Pedrotti: chi è la nuova conduttrice di 90° Minuto con un passato a Uomini e Donne.

Dal 23 agosto, data della prima giornata di campionato di Serie A, al timone di 90° minuto non ci sarà più Paola Ferrari ma Barbara Pedrotti che, durante la presentazione ufficiale dei palinsesti 2025/2026 non ha nascosto il proprio entusiasmo per la nuova avventura professionale che la attende. Con una serie di foto pubblicate sul proprio profilo Instagram, Barbara Pedrotti ha scritto:

“Grata, felice ed onorata d’essere entrata a far parte della grande squadra di Rai Sport. Sarà davvero una gioia tornare a parlare di calcio e sarà speciale farlo in studio con un grandissimo professionista e compagno d’avventura come Alberto Rimedio. Appuntamento quindi per la prima del 23 agosto su Rai 2 e da quel momento staremo assieme per tutta la durata del campionato”, le parole della Pedrotti.

Tutto su Barbara Pedrotti: da Uomini e Donne alla Rai

Classe 1982, Barbara Pedrotti è una giornalista, conduttrice e speaker radiofonica. Il suo debutto nel mondo della televisione risale ad anni fa con la partecipazione a Uomini e Donne di Maria De Filippi. Laureata in Mediazione linguistica per le imprese e il turismo all’Università di Lettere di Trento, la Pedrotti è anche molto appassionata di sport che, con il tempo, diventa il suo lavoro.

Comincia, poi, a lavorare in radio come speaker, fino a diventare il volto di Bewin per poi fare il grande salto quando comincia a lavorare su Sky Sport. Nella stagione 2025/2026, la Pedrotti è pronta a conquistare anche il pubblico della Rai diventando il volto di 90° minuto. La Pedrotti è anche mamma del piccolo Leonardo: “È stato il segreto più dolce e più difficile da mantenere. Aspettiamo un bimbo e non vedevo l’ora di condividere questa gioia immensa anche con tutti voi”, ha scritto sui social.

