Barbara Pozzo, chi è la moglie di Ligabue: i due sono convolati a nozze nel 2013. Lei è una terapista specializzata in connessione tra corpo e anima

Dal 2013 nella vita di Ligabue c’è una nuova donna, o meglio, da diversi anni prima. Solamente nel 2013, però, il cantante rock è convolato a nozze con la donna che ha scelto come sua moglie, Barbara Pozzo. La moglie di Ligabue è una terapista della riabilitazione, specializzata in medicina manuale.

Per tutta la vita, infatti, ha studiato la correlazione tra corpo e anima e si è specializzata proprio sul benessere fisico e mentale. Nel 2014 Barbara si è dedicata anche alla scrittura con il libro “La vita che sei/24 meditazioni sulla gioia”, diviso in 24 capitoli. Una donna, dunque, molto impegnata nel suo lavoro da terapista che negli ultimi anni si è impegnata per diffondere il suo sapere anche attraverso i libri.

Per quanto riguarda invece la sua vita privata con il cantante, sono poche le informazioni che abbiamo in merito alla moglie di Ligabue. La donna, infatti, sembra essere molto riservata, così come lo è anche il cantante, che non si lascia andare facilmente a confessioni sulla sua vita privata.

Barbara Pozzo, chi è la moglie di Ligabue: piemontese di nascita

La moglie di Ligabue è nata nel 1965 a Biella: è piemontese di nascita ma lombarda di adozione, perché da ragazza ha deciso di trasferirsi a Milano per studiare e poi lavorare. I due si sono conosciuti per caso a Treviso, dove il cantante avrebbe dovuto tenere un concerto: lei, invece, era lì per lavoro.

La moglie di Ligabue, parlando di quell’incontro con l’artista, ha spiegato che per lei è stato un colpo di fulmine: “L’incontro è stato casuale, ma almeno per me travolgente. È successo prima di un concerto. Era la prima volta che avevo a che fare con un musicista, anzi con una rockstar”. Un incontro che ha cambiato le vite di entrambi, tanto da farli convolare a nozze nel 2013.