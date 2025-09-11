Barbara Pozzo è l'amata moglie del noto artista Luciano Ligabue. I due si sono incontrati quasi per caso e da quel momento non si sono più separati.

Barbara Pozzo è la moglie del noto cantante Luciano Ligabue, artista che presenzierà anch’egli al Concerto di San Siro della cantante Elisa, in programma in prima serata Giovedi 11 Settembre 2025. Non si conoscono molti dettagli su chi sia Barbara, cosi andiamo a vedere meglio chi è realmente Barbara Pozzo e alcuni dettagli della loro vita.

Barbara Pozzo nasce a Biella nel 1965 e fin da piccola decide di lasciare la sua terra per trasferirsi a Milano e iniziare il proprio sogno, cercando tra le altre cose nuove opportunità lavorative. Barbara decide cosi di dedicarsi alla fisioterapia e analizza alcuni studi per migliorare la vita delle persone, un benessere sia fisico ma anche e soprattutto mentale.

Negli anni si è concentrata a più riprese su questo ruolo e non ha mai abbandonato tutto ciò, l’abbiamo ascoltata concedere interviste dove raccontava questa sua grande passione e ormai Barbara è una fisioterapista molto apprezzata a livello nazionale. Ma andiamo a vedere qualcosa in più sul suo legame e sul suo matrimonio con Ligabue.

Barbara Pozzo ed un legame pazzesco con Ligabue

Negli anni Barbara Pozzo ha scritto anche libri sulla fisioterapia e sulla meditazione ed è stata molto apprezzata negli anni. Un curioso episodio riguarda il loro primo incontro e la donna ha conosciuto Ligabue poco prima di un concerto, si trovava li per lavoro e venne a contatto appunto con Ligabue. Nel corso di una rara intervista dove ha parlato di loro la donna ha raccontato:

“Il nostro incontro è stato casuale e per me fu travolgente. Non era mai stata a contatto con una rockstar anche se avevo già lavorato con personaggi famosi. L’ho toccata e da li ho avuto una sensazione profonda di interazione” e da quel momento i due non si sono più separati, nascendo cosi un profondo rapporto.

Pian piano Ligabue e Barbara Pozzo hanno iniziato un percorso insieme, si sono sposati e nel 2004 hanno celebrato il loro amore con la nascita della piccola Linda, che ora ha invece ben 21 anni. Negli ultimi anni Barbara ha espresso il suo punto di vista mediante dei libri e per lei questo lavoro è una profonda testimonianza di riflessione.