Barbara Pravi, attacca Damiano e Maneskin/ “Noi 0 concessioni”, è polemica per i cambi al testo

La vittoria dell’Eurovision 2021 è andata ai Maneskin ma sembra che le polemiche non vogliano proprio placarsi e non solo in Patria, dove i fan spesso devono scontrarsi contro i detrattori, ma anche fuori, vicino ai confini e, in particolare, dai nostri cugini francesi. Ancora una volta trovarsi sul podio con la Francia, proprio come accadde ai Mondiali anni fa, ha fatto montare di nuovo la polemica che nemmeno la bella Barbara Pravi, tra i favoriti, ha aiutato a placare.

Il numero record di voti arrivati dal pubblico hanno segnato il trionfo di Maneskin mentre la Francia si è dovuta accontentare del secondo posto con la sue bellissima “Voilà”. Proprio la canzone della francese è stata premiata dalle giurie di qualità ma non dal pubblico che alla fine ha preferito i nostri Maneskin.

Barbara Pravi, frecciatina a Damiano e Maneskin per i cambiamenti alla canzone all’Eurovisione song contest

A poche ore dalle polemiche e le accuse lanciate dai francesi che addirittura hanno chiesto la squalifica dei Maneskin parlando di un presunto consumo di cocaina da parte di Damiano David in diretta tv, arrivano le parole di Barbara Pravi che ha lanciato la sua frecciatina.

L’artista ha sottolineato il fatto di aver affrontato l’Eurovision 2021 senza stravolgere o cambiare la sua canzone (mentre i Maneskin lo hanno fatto togliendo le parolacce): “Sono pienamente consapevole di essere una outsider.. la mia performance non era Eurovision-friendly: nella canzone, nell’esibizione sul palco e nel guardaroba. Ma la mia squadra e io abbiamo fatto zero concessioni. Quindi sono orgogliosa. Orgogliosa per avere portato il podio in Francia e per averlo fatto restando fedele a me stessa”. Arriverà la risposta anche per lei da parte della band italiana oppure no?

