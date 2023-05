Barbara Prezja provoca Federica Pellegrini “la perdente”/ Pioggia di critiche

Barbara Prezja festeggia la sconfitta di Federica Pellegrini

Si è conclusa la decima edizione di Pechino Express che ha visto trionfare gli “Italo-americani”, la coppia formata da Joe Bastianich e Andrea Belfiore, che hanno avuto la meglio sulla coppia dei “Novelli sposi” formata Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta. Ieri sera, durante la messa in onda su Sky Uno, si è tenuto un party a cui hanno partecipato tutti i concorrenti che, come gli spettatori, hanno scoperto la coppia vincitrice. Durante i festeggiamenti Barbara Prezja, terza classificata con Carolina Stramare (Le Mediterranee) ha sferrato una stoccata a Federica Pellegrini.

Le due, infatti, non hanno mai legato molto durante l’avventura di Pechino Express 2023. Durante una delle tappe Le Mediterranee avevano accusato i Siculi di aver preso la loro mappa, in difesa dei coniugi Schillaci si erano schierati i Novelli Sposi. Tra un botta e risposta, la Pellegrini era sbottata contro Barbara: “Bella, ferma con le parole che ti accorcio veramente di altri 10 centimetri. Sei molto brava a fare lo show e infatti è giusto che tu sia ancora qui a far televisione”.

I fan criticano Barbara Prezja

Dopo la puntata finale di Pechino Express 2023, i concorrenti si sono ritrovati a festeggiare i vincitori Joe Bastianich e Andrea Belfiore. Barbare Prezja non ha perso l’occasione di sottolineare la sconfitta della Divina con un video in diretta su Instagram: “Adesso inquadro la perdente… eccola”, ha detto inquadrando la ex campionessa di nuoto, con tanto di risata malefica di sottofondo. Il video è stato registrato da alcuni follower che lo hanno poi condiviso sui social. In molti hanno trovato di cattivo gusto il commento di Barbara, e hanno preso le difese di Federica Pellegrini: “Dare della perdente a Federica Pellegrini… povera Barbara”, “Guarda che hai perso pure tu e domani non ti ricorderà nessuno” e “Forse le rode perché sono state battute dai novelli sposi… si deve sfogare”.

“Ah, inquadro la perdente, aspetta aspetta la inquadro” + risata finale… forse Federica Pellegrini la deve abbassare di altri 10 cm #pechinoexpress pic.twitter.com/ueOyqFghH1 — Gio_m 🌎🌍🌏 (@vitabanale) May 11, 2023













