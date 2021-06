Barbara Schillaci, moglie Totò Schillaci/ “Lei è mia moglie, Rita Bonaccorso…”

Una ragazza bella e semplice in grado di conquistare tutti, con queste parole Totò Schillaci ha presentato la moglie Barbara al suo pubblico e non solo. Lei è Barbara Lombardo, per tutti adesso Barbara Schillaci, e con la sua semplicità e il suo modo di stargli accanto non solo lo ha conquistato ma gli ha fatto passare anche l’annunciata allergia al matrimonio dimostrata dal campione dopo la fine del suo rapporto con Rita Bonaccorso. Barbara e Totò hanno convissuto diversi anni prima di sposarsi e alla fine ci sono riusciti tanto che lo stesso campione ci ha tenuto a precisare: “Abbiamo convissuto, mancava la ciliegina sulla torta ed eccoci qui”. Le nozze sono state celebrate a Villa Niscemi alla Piana dei Colli in quel di Palermo e alla stessa hanno preso parte Jessica, Mattia e Nicole, i tre figli del calciatore e Alberto, il figlio di Barbara.

Barbara Schillaci, moglie Totò Schillaci, chi è e cosa fa nella vita?

Una famiglia allargata che sicuramente ha fatto piacere a Totò Schillaci e Barbara Lombardo che adesso è fedele moglie al fianco del suo compagno dal passato davvero molto burrascoso in tema sentimentale. Ma lei chi è e cosa fa nella vita? La Lombardo è di professione dentista con un passato nel mondo della moda ma questo non le ha impedito di conquistare il bel calciatore colpito dalla sua semplicità e proprio in tempi non sospetti, in seguito alla partecipazione dell’ex moglie al salotto di Barbara d’Urso, si è detto infastidito dal fatto che la conduttrice continuasse a chiamarla con il suo cognome: “non mi sono piaciuti certi atteggiamenti di Barbara D’Urso, che ha usato il mio nome non per aiutare la mia ex moglie ma solo a scopo di audience. ‘La casa di Schillaci’, ‘Rita Schillaci’, si chiama Rita Bonaccorso, non Schillaci, facessero bene il loro lavoro.. Io sono sposato con Barbara Lombardo, che amo, e tutta questa storia ha fatto male alla mia famiglia”.

