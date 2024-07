Barbara Vitali, chi è e com’è morta la storica collaboratrice de Il Volo/ Il messaggio d’addio: “Profondo dol

Lutto per Il Volo: chi è e com’è morta Barbara Vitali storica collaboratrice

Barbara Vitali è morta, la storica collaboratrice de Il Volo, Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone si è spenta nelle scorse all’ospedale Sant’Orsola di Bologna nella giornata di martedì 9 luglio. A dare la notizia della prematura scomparsa della collaboratrice de Il Volo è stato lo stesso trio sui canali social insieme al loro manager Michele Torpedine con un messaggio d’addio in cui traspariva tutto il loro dolore.

Barbara Vitali era nata nel 1974 e lo scorso giugno aveva compiuto 54 anni. Collaboratrice da anni di Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble de Il Volo si occupava del Management & Live Production e seguiva il trio nella sua attività live nel ruolo di Road Manager. Noto è anche com’è morta Barbara Vitali, si è spenta in ospedale dopo un agonia di tre giorni in conseguenza di un incidente. Domenica 7 luglio è rimasta coinvolta in un incidente nei pressi di Silla di Gaggio Montano, in provincia di Bologna, nel terribile impatto un uomo è morto sul colpo. Non sono note altre informazioni sulla vita privata della donna.

Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble e il dolore per la morte di Barbara Vitali: “Viva nei nostri cuori”

Barbara Vitali è morta martedì 9 luglio 2024, a rendere nota la tragica notizia sono stati i ragazzi de Il Volo con un doloroso messaggio sui social: “Il Volo e Michele Torpedine annunciano con profondo dolore la prematura scomparsa dell’amica e storica collaboratrice Barbara Vitali. Barbara si è spenta ieri sera all’Ospedale Sant’Orsola di Bologna a seguito del tragico incidente che l’ha vista coinvolta domenica 7 luglio. Michele, Ignazio, Gianluca, Piero insieme a Eliana Dalila Biondi, Roberta Natali, Cristina Gelsi, Liliana Torpedine e tutti i collaboratori della MT Opera&Blue’s management e le famiglie si stringono in un abbraccio a tutti coloro che hanno voluto bene a Barbara e che continueranno a tenerla in un posto speciale nel proprio cuore.”











