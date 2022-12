Barbara Walters morta a 93 anni/ Fu la prima anchorwoman degli Stati Uniti

Grave lutto nel mondo del cinema ed in particolare nella tv americana: è morta Barbara Walters, icona del piccolo schermo a stelle e strisce. La giornalista, come ricorda il Post attraverso il proprio sito, aveva 93 anni e si è spenta nella giornata di ieri, venerdì 30 dicembre 2022, in quel di New York. La si ricorda per la sua lunga carriera presso l’emittente ABC ma anche per le sue interviste a personaggi di spicco fra cui il presidente siriano Bashar al Assad, nel 2011, ma anche Monica Lewinsky, colei che ebbe una relazione con l’ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton, e che creò un vero e proprio scandalo: basti pensare che quell’intervista fu vista da ben 50 milioni di americani.

Ma Barbara Walters ha intervistato anche tutti i presidente americani, da Richard Nixon in avanti, oltre alla Lady di Ferro, l’ex prima ministra britannica Margaret Thatcher, quindi il presidente russo Vladimir Putin, e l’ex presidente di Cuba Fidel Castro. Il suo ultimo anno lavorativo fu il 2014, quando Barbara Walters decise di ritirarsi dopo più di cinquant’anni di onorata carriera.

BARBARA WALTERS, IL PASSAGGIO ALL’ABC NEL 1976

Nata a Boston il 29 settembre del 1929, aveva iniziato la sua carriera da giornalista nel 1961, lavorando per la rete NBC, per poi passare ad ABC News a partire dal 1976 e divenendo la prima donna giornalista a condurre un programma televisivo serale per la stessa emittente. Fu sempre considerata una pioniera del giornalismo televisivo, nonostante negli anni ’70 quel mondo era di fatto dominato dagli uomini.

«Se è una donna, si dice che è caustica – aveva spiegato Barbara Walters durante una recente intervsta – se è un uomo, si dice che è autorevole. Se è una donna si dice che è troppo assillante, se è un uomo si dice che è aggressivo nella miglior accezione di questa parola». Numerosi i messaggi di cordoglio pubblicati sui social, ed in particolare Twitter, in suo ricordo.

