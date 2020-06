Barbara Wojciechowska/ Mamma sparita da Napoli “comprò biglietto bus e…” (Scomparsi)

Il nome di Barbara Agnieszka Wojciechowska si porta dietro quasi cinque anni di interrogativi senza risposta. Sarà questo uno dei casi di Scomparsi, la trasmissione in onda nella seconda serata di oggi su TV8 e che con Pietro Orlandi percorrerà le tappe del giallo ancora irrisolto. Barbara è una donna originaria di una piccola cittadina nel sud della Polonia. E’ l’estate del 2005 quando durante una vacanza estiva conosce Ferdinando, giovane napoletano per il quale perderà la testa. Per amore, la donna decide di lasciare il suo Paese di origine per seguire Ferdinando a Ponticelli, quartiere periferico di Napoli, ma da qui, la mattina del 14 dicembre 2015 si perdono per sempre le tracce della donna, diventando ufficialmente scomparsa. Del caso si è occupata in passato anche la trasmissione Chi l’ha visto che ha dedicato alla donna una scheda anche sul proprio portale, ripercorrendo l’inizio di un giallo che ad oggi non trova alcuna soluzione. Barbara aveva 42 anni al momento della sua scomparsa. Mamma di tre figli, lavorava come inserviente in un ristorante. La mattina del 14 dicembre di cinque anni fa uscì di casa con la scusa di dover andare dal medico per una ricetta per la figlia minore che aveva la febbre. Anche per questo le figlie sono sempre state convinte che la madre non sarebbe mai potuta andar via lasciandole da sole, escludendo così l’allontanamento volontario.

BARBARA WOJCIECHOWSKA, SCOMPARSA DA NAPOLI

Le ultime immagini di Barbara Agnieszka Wojciechowska risalgono proprio ai frangenti successivi alla sua scomparsa e fu la trasmissione di Rai3 Chi l’ha visto a mostrare un video in cui la mamma scomparsa veniva immortalata in una tabaccheria nei pressi della linea 116 poco prima di far perdere definitivamente le tracce. Ma cosa acquistò Barbara? L’ipotesi più plausibile è che comprò un biglietto dell’autobus piuttosto che un gratta e vinci, ma per andare dove? Tra le ipotesi vi era anche un possibile piano di fuga ma ad oggi non sono mai giunte risposte certe sul destino della donna. Barbara andò via portando con sé solo la patente e la carta di identità ma lasciando a casa il cellulare, l’ultimo stipendio così come indumenti e liquido per lenti a contatto. Secondo quanto evidenziò il video di quella mattina, dopo essere uscita dal tabacchi Barbara guardò il presunto biglietto che aveva tra le mani, poi fece per dirigersi verso lo studio pediatrico salvo poi cambiare improvvisamente idea: “Fa venti metri, alza la testa, vede arrivare un autobus, si gira di corsa e va verso la fermata e si vede poco dopo l’autobus passare”, commenta il compagno. Barbara salì davvero sul 116 in direzione Napoli centro? Da qual momento non sarebbe più tornata a casa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA