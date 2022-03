Barbascura X e Andrea Boscherini, “Gli Scienziati” di Pechino Express/ Sono scorretti?

Barbascura X e Andrea Boscherini: sono davvero cattivi?

Barbascura X e Andrea Boscherini, la coppia de “Gli Scienziati“, hanno deciso di assumersi il ruolo di “cattivi” in questa edizione di Pechino Express. Se all’esordio i due non avevano brillato per personalità, nella seconda puntata si sono fatti notare per aver “rubato” la busta col nome della destinazione da raggiungere alla coppia Italia-Brasile. Gli Scienziati sono stati accusati di scorrettezza, così Barbascura X sui social ha voluto spiegare come sono andate le cose: “Sottolineo che avevo perso la mia busta. La stavo cercando a terra ed ero convinto che quella fosse la mia. Infatti appena ci hanno detto di non trovare più il nome gliel’abbiamo dato tipo subito (ma è stato tagliato). Non siamo così cattivi lo giuro“. Ma al divulgatore non è dispiaciuto l’appellativo di “cattivi“: “Povero Andrea, fino a quel momento stava aiutando pure le pietre. Gli ho chiesto di smetterla che a sto giro ci eliminavano e questo è il risultato. Evil scienziati. Mi piace!“. (agg. Elisa Porcelluzzi)

“Pechino Express” sin dalle sue origini rappresenta un’occasione per chi decide di parteciparvi per mettere in mostra il proprio spirito di adattamento in un ambiente diverso rispetto a quello in cui si è abituati a vivere e senza comodità. A volte, però, è proprio in questi casi che possono manifestarsi comportamenti a sorpresa da parte di “insospettabili” che non sembravano sentirsi in un primo tempo a proprio agio. Ne sanno qualcosa Barbascura X e Andrea Boscherini, conosciuti come “Gli Scienziati“, che non sembrano essersi ancora ambientati al meglio.

Pur essendo ancora all’inizio di questo percorso, i due non sono ancora riusciti a entrare nel cuore del pubblico di Pechino Express 2022. Anzi, l’affiatamento che due amici come loro dovrebbero avere fino ad ora si è visto davvero ben poco. Il rischio che la loro avventura possa presto concludersi non può quindi essere escluso.

Barbascura X e Andrea Boscherini poco graditi dal pubblico di “Pechino Express 2022”

In situazioni come quelle che ci si trova a dover affrontare a Pechino Express 2022 condotto da Costantino della Gherardesca è importante l’ingegno, ma allo stesso tempo cercare di essere leali. Solo in questo modo si ha la garanzia di proseguire il più a lungo possibile, ma soprattutto di essere apprezzati dai telespettatori. Un concetto che Barbascura X e Andrea Boscherini non sembrano avere compreso appieno.

Emblematico, infatti, è quanto accaduto nell’ultima puntata Pechino Express 2022. I due, infatti, non hanno guardato in faccia a nessuno e non hanno esitato a mettere in difficoltà gli altri concorrenti, anche in modo davvero scorretto. Le prime a essere colpite sono state le due modelle Italia-Brasile. a cui hanno sottratto la busta in cui era indicata la meta in cui avrebbero dovuto recarsi. Le ragazze non se ne sono accorte, ma lo stesso tempo ovviamente non si può dire del pubblico, che non ha certamente gradito. I commenti sui social nei loro confronti sono stati così decisamente negativi.

