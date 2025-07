Barbie col diabete di Tipo 1: è stata svelata da Mattel la nuova bambola della linea inclusiva Fashionistas, ecco le novità

La prima Barbie della storia con il diabete è realtà. Nelle scorse ore la Mattel, l’azienda di giocattoli, ha appunto annunciato che per la prima volta l’iconica bambola che da decenni allieta le giornate dei nostri bambini, ha una versione con il diabete di tipo 1. Si tratta di un progetto che si inserisce in un ampio impegno dell’azienda e di Barbie, per cercare di rendere la stessa bambola famosa per i suoi capelli biondi e i suoi occhi azzurri, sempre più inclusiva e sempre più rappresentante delle persone.

L’idea di questa bambola inclusiva è nata da una associazione molto attiva nel campo del diabete negli Stati Uniti, soprattutto in quello giovanile, ed ha dato vita, assieme a Mattel, ad una versione totalmente inedita dell’amato giocattolo, che ricordiamo è comparso per la prima volta sugli scaffali degli stori nel lontanissimo 1959, di conseguenza fra quattro anni compirà i suoi primi 70 anni, portati benissimo ci aggiungiamo. La nuova Barbie è venduta con una serie di accessori che di fatto sono le versioni giocattolo dei dispositivi medici che una persona affetta da diabete conosce alla perfezione.

BARBIE COL DIABETE DI TIPO 1: QUALI SONO LE DIFFERENZE DALLE ALTRE BARBIE

Emily Mazreku, responsabile del marketing di Breakthroug T1D, madre diabetica, ha spiegato che è importante dare visibilità e voci a tutti coloro che soffrono di questa malattia cronica, aggiungendo che avere una Barbie con questa patologia “significa tutto”, in quanto la stessa sarà in grado di “aiutare il mondo a vedere il diabete 1 ma anche le persone incredibili che ne soffrono”.

A differenza delle altre Barbie, quella diabetica ha con se il dispositivo per monitorare il livello di glucosio nel sangue, fondamentale per una persona diabetica per comprendere appunto se abbia bisogno ad esempio di aumentare o diminuire gli zuccheri. E’ messo sul braccio, dove si indossa normalmente, e in aggiunta è dotata anche di uno smartphone che collegato all’applicazione dedicata controlla appunto gli zuccheri.

BARBIE COL DIABETE DI TIPO 1: ARRIVERÀ ANCHE IN ITALIA?

Chi soffre di diabete è inoltre costretto a portare una pompetta per l’insulina, solitamente attaccata vicino al fianco, collegata direttamente con un “ago” al corpo, e in aggiunta Mattel ha voluto dotare la Barbie di una borsa contenente vari oggetti “salvifici” per un diabetico come ad esempio degli snack da mangiare al bisogno.

La Barbie col diabete di tipo 1 rientra nel gruppo Fashionistas in cui sono presenti Barbie con la pelle di diverse tonalità, ma anche capelli differenti, disabilità, diverse corporature e molto altro ancora. Fra gli ultimi giocattoli della linea introdotti troviamo anche il Ken con la gamba con la protesi e la Barbie con apparecchi acustici. Nel 2023, invece, Mattel decise di mettere in commercio per la prima volta una Barbie con la sindrome di Down. Non sappiamo se verrà messa in vendita anche in Italia la Barbie diabetica e il suo costo: aspettiamo maggiori info a riguardo.