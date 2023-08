Barbie da record: film con regista donna più visto di sempre/ Superato 1 miliardo di dollari di incasso

Barbie continua a macinare incassi da favola e nelle ultime ore ha registrato un clamoroso record: superando il miliardo di dollari di introiti in tutto il mondo, è divenuto il primo ed unico film con una regista donna ad aver mai toccato quella cifra, nonché ovviamente la pellicola in “rosa” più vista di tutti i tempi. Barbie, come ricordano i colleghi del sito di TgCom24, è scritto e diretto da Greta Gerwig, e a meno di venti giorni dalla sua uscita ha raggiunto un incasso record, superando il precedente primato che apparteneva a Patty Jenkins e alla sua Wonder Woman. Se però quest’ultimo “score” sembrava quasi prevedibile visto il noto hype nei confronti dei supereroi Marvel e DC, ben meno pronosticabile è stato l’incredibile successo di Barbie, che ha superato ogni più rosea previsione.

La pellicola con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling è al primo posto da tre settimane nel botteghino, ed è riuscita a superare anche Harry Potter come velocità nel raggiungere il miliardo di incassi. “Non accade spesso che le performance di una pellicola ci lascino senza parole, ma Barbie ha spazzato via anche le nostre previsioni più ottimistiche”, le parole di Jeff Goldstein e Andrew Cripps, che supervisionano la distribuzione nazionale e internazionale.

BARBIE DA RECORD, GLI ALTRI FILM PIU’ VISTI

Grazie a tale straordinaria notizia Barbie è entrata in un club ristrettissimo formato da quei 53 film che nella loro storia sono riusciti a totalizzare più di un miliardo di dollari di guadagni senza tenere conto dall’inflazione. Davanti al film di Greta Gerwig vi sono anche tre pellicole co-dirette da donne, leggasi Frozen (1,3 miliardi di dollari) e Frozen 2 (1,45 miliardi di dollari), entrambi co-diretti da Jennifer Lee, nonché Captain Marvel (1,1 miliardi), co-diretto da Anna Boden.

Barbie ha comunque saputo fare meglio in patria rispetto a Captain Marvel, leggasi 459,4 milioni di dollari contro 426,8, divenendo così il film col maggiore incasso negli Usa diretto da una donna americana. I co-presidenti e amministratori delegati della Warner Bros., Michael De Luca e Pam Abdy, hanno elogiato la regia del film, definendola geniale: “è una testimonianza della sua genialità e del suo impegno nel realizzare un film che i fan di Barbie di ogni età vogliono vedere sul grande schermo”.

