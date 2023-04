Barbie Fashionistas, i nuovi modelli inclusivi/ C’è anche Ken con i capelli lunghi

Non c’è solo la Barbie con la sindrome di Down fra le Barbie inclusive lanciate da Mattel. La nota azienda americana ha deciso di ampliare la linea delle sue Barbie Fashionistas, creata qualche anno fa con l’obiettivo di offrire dei giochi più inclusivi e che sappiano abbracciare le molteplicità diversità che compongono la popolazione. E così che troviamo la Barbie calva, quella con la protesi, quella con la vitiligine, e lo stesso vale per Ken, storico amico di Barbie. L’obiettivo dichiarato dell’azienda è quello di “celebrare la diversità con look e bambole unici che incoraggiano a inventare storie ispirate al mondo reale e sogni senza fine”.

Mattel aggiunge: “Con un’ampia varietà di carnagioni, colori degli occhi, colori e tipi di capelli e corporature, queste bambole sono pensate per rispecchiare il mondo di oggi. Inoltre, i loro outfit d’impatto le aiutano a distinguersi con personalità spumeggianti”. Le Barbie della linea Fashionista permetteranno un totale di ben 170 look differenti fra Tall, Petite, Curvy, ma anche una con il busto piccolo, una con il punto vita meno definito e braccia robuste, diverse carnagioni e acconciature, una quindicina di colori di occhi e ben un centinaio di colori di capelli. Fra le Barbie presenti c’è quella bold, senza capelli, che può essere apprezzata ad esempio da una bimba che per qualche motivo, magari una malattia grave, sta diventando calva.

BARBIE FASHIONISTAS, LA BARBIE CON L’ARTO ARTIFICIALE

Nel 2019 Mattel ha invece introdotto la Barbie con la disabilità permanente dotata di arto artificiale, nata grazie alla collaborazione con Jordan Reeves, dodicenne che cerca di aiutare i bimbi che come lei sono affetti da disabilità gravi. C’è poi la Barbie con la vitiligine ma anche quella con l’apparecchio autistico per tutti coloro che hanno problemi uditivi.

Come detto sopra, anche il Ken è sempre più inclusivo, e oltre al classico personaggio con i capelli corti possiamo optare per quello con capigliatura lunga e fluente. Tra l’altro si tratta di un vero e proprio inedito visto che fino ad oggi Ken era sempre stato realizzato con dei capelli in plastica, stampati, mentre nell’ultima versione presenta delle lunghe ciocche con capelli pettinabili. Presente anche la versione black con i capelli afro sempre dello stesso amico di Barbie.

