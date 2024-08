È risaputo come gli adolescenti facciano un uso smodato di smartphone, al punto da diventare per gli stessi una vera e propria dipendenza. Il problema non è da sottovalutare se si pensa che può trasformarsi anche in un disturbo mentale. Proprio per fronteggiare questa problematica, come riporta la BBC, in Gran Bretagna hanno escogitato una soluzione: si tratta del ‘Barbie Phone’, un cellulare con pochissime funzionalità che dovrebbe allontanare le nuove generazioni dalla dipendenza dai cellulari.

Inutile dire come il rosa sia il colore che la fa da padrone. Ma non è l’unica caratteristica a contraddistinguerlo. Tutto è improntato alla semplicità e al minimalismo: non ha infatti la fotocamera e l’accesso ad internet è limitato. Un modo quindi per disabituare gli adolescenti da social e selfie, le attività di cui vivono maggiormente. L’obiettivo della casa di produzione del Barbie Phone, HMD, è chiaro: ridurre al minimo ‘l’impatto digitale’ sulle persone.

DIPENDENZA DAGLI SMARTPHONE: IL BARBIE PHONE AIUTERÀ? LA PREOCCUPAZIONE DEI GENITORI

Avere dei figli adolescenti oggigiorno costituisce una preoccupazione sotto tanti punti di vista. E tra questi spicca la dipendenza dagli smartphone. Per combattere questa ‘piaga’ della generazione Z molte scuole britanniche stanno adottando provvedimenti sulla linea del Barbie Phone: distribuiscono agli alunni cellulari essenziali, in grado di fare solo chiamate e inviare e ricevere sms. Nessun’altra funzionalità è contemplata.

La disintossicazione digitale sembra essere un’esigenza che si sta avvertendo un po’ in tutto il mondo. E così anche le case di produzione tecnologiche si stanno adeguando, proprio come sta facendo HMD. Lars Silberbauer, un dirigente senior, ha spiegato meglio nel dettaglio il Barbie Phone, e si apprende che sembra ricalcare molto i vecchi modelli Nokia, con incorporato anche un gioco simile allo ‘snake’. Il telefono ha un prezzo di lancio di 99 sterline nel Regno Unito, il doppio di quello che si pagherebbe per un feature phone Nokia non di marca. Si stima che quest’anno ne verranno venduti circa 400.000 nel Regno Unito.

