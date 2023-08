Barbie, record di incassi per film: “quasi” superato Harry Potter/ In arrivo una nuova serie su Netflix

Barbie, “duello” con Harry Potter per il record di film con il maggiore incasso della Warner Bros

Sbancare al botteghino non è certo cosa facile nell’attuale contesto cinematografico, soprattutto quando il confronto è con kolossal che ancora oggi primeggiano nelle classifiche di gradimento e incassi. Il fenomeno “Barbie” sembra però essere ad un passo dal diventare il film con il maggior incasso della storia della Warner Bros. Come riporta Biccy, la pellicola ha raggiunto quota 1 miliardo e 340 milioni di dollari in tutto il mondo, il tutto in poco più di un mese di proiezione.

Stando ai numeri attuali, al film Barbie bastano circa 2 milioni di dollari in più per superare un altro capolavoro della Warner Bros: Harry Potter. Nello specifico, la pellicola potrebbe scalzare alla prima posizione l’episodio I doni della morte II, attualmente il progetto con il maggior numero di incassi della casa di produzione, nonché 16esimo nella classifica dei film con il maggior incasso di sempre. Il successo di Barbie potrebbe dunque essere certificato non solo dalla critica del settore, ma anche dai numeri da capogiro relativi ai guadagni.

A certificare ulteriormente Barbie come vero e proprio fenomeno mondiale sarebbe spuntata anche un’indiscrezione relativa a Netflix, poi resa ufficiale. La piattaforma di streaming, come riporta Biccy, sarebbe infatti pronta a lanciare sul mercato una serie Tv ispirata alla celebre bambola della Mattel. Pare infatti che l’azienda abbia annunciato ufficialmente il progetto, rivelando anche il titolo: Barbie – A Touch of Magic. Si tratterà di una serie animata e potrebbe fare il suo debutto su netflix già il prossimo 14 settembre.

Come specifica il portale, la nuova serie animata non si collega in maniera diretta a quanto visto nella pellicola con protagonista Margot Robbie. Barbie – A Touch of Magic, si colloca dal punto di vista temporale come seguito di Barbie Malibu e Barbie Brooklyn. A tal proposito, la Mattel – azienda produttrice della bambola – ha dichiarato: “Oggi più che mai, Barbie è un fenomeno culturale che mostra il messaggio globale del marchio secondo cui chiunque può essere qualsiasi cosa, e lo fa attraverso contenuti che fanno costantemente appello alla creatività e alla meraviglia del nostro pubblico. I nostri contenuti animati Netflix sono sempre stati un punto focale per il rinvigorimento del marchio Barbie; questa serie promette di portare in primo piano il fantasy, offrendo ancora una volta grandi novità”.











