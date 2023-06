Barbie, Simu Liu mostra video del backstage/ L’attore si diverte a passi di danza

Barbie, Simu Liu pubblica le prove del backstage: il simpatico video in cui balla

Manca davvero pochissimo all’arrivo di Barbie nelle sale, film diretto da Greta Gerwig in arrivo il 20 luglio. L’attesa pellicola conta un cast davvero formoso, con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling che interpretano rispettivamente Barbie e Ken. Ad affiancarli, però, ci sono molti altri attori noti: Kate McKinnon, Michael Cera, Ariana Greenblatt, Issa Rae, Rhea Perlman e Simu Liu.

Quest’ultimo ha deciso di pubblicare uno spezzone di backstage di Barbie, in cui esegue i passi di danza indicati dalla sua coach. Simu Liu balla benissimo e la sua insegnate è molto fiera di come l’attore esegue la coreografia, tanto da lodarlo spesso nella clip: “Sia che tu stia girando una brutale scena di combattimento su un autobus a San Francisco o ballando tutta la notte a Barbieland, la coreografia è coreografia. E molto prima che io usassi i Dieci Anelli, il tuo ragazzo stava gareggiando in gare di hip-hop con il suo gruppo di ballerini del college. Apprezzo @BarbieTheMovie per avermi riportato alle mie radici. Questo è per te, Hip Hop Western” scrive l’attore.

Mondo senza scorte di vernice rosa, la causa? Il film di Barbie

Sembra che nel mondo le scorte di vernice rosa siano finite e la colpa è di Barbie, il film diretto da Greta Gerwig che presto arriverà nelle sale. La scenografa Sarah Greenwood ai microfoni della rivista di arredamento Architectural Digest ha dichiarato: “Il mondo ha finito il rosa”.

Greta Gerwig come riportato dai colleghi di Sky Tg24 ha aggiunto: “Quella tonalità di rosa era importante per mantenere l’estetica del film. Volevo che i rosa fossero molto luminosi, e che tutto fosse quasi troppo. Non volevo dimenticare ciò che mi ha fatto amare Barbie quando ero una bambina”.

