Barbie transgender creata dalla Mattel/ Foto: è ispirata all’attrice Laverne Cox

Arriva sul mercato la prima Barbie transgender creata dalla Mattel: la notizia è ufficiale e rappresenta una svolta a suo modo storico. La bambola è stata inserita nella Barbie Tribute Collection, che omaggia i personaggi fonte d’ispirazione: Mattel ha riconosciuto queste qualità in Laverne Cox, attrice, produttrice, scrittrice e sostenitrice della comunità LGBTQ+, nota al pubblico in particolar modo per il ruolo ricoperto in “Orange is the New Black” e per le quattro nomination agli Emmy Awards come attrice e un Emmy da produttrice.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 1 GIUGNO/ +59 morti, +268 ricoverati

Barbie transgender è stata concepita e realizzata letteralmente a immagine e somiglianza della Cox, come si evince dalle numerose foto disponibili in rete, con tre outfit diversi: un abito in tulle rosso scuro, una tuta color argento metallizzato, un paio di stivali da red carpet. Senza scordarsi del trucco, curato in ogni dettaglio, degli orecchini d’argento e dei capelli pettinati con le Hollywood Waves. “Era un sogno avere la possibilità di lavorare con Barbie per creare la mia bambola”, ha detto l’attrice. “Spero che le persone possano guardare questa Barbie e sognare in grande come ho fatto io nella mia carriera”.

Joseph Zoderer è morto/ Fatale una caduta in casa: lo scrittore aveva 86 anni

BARBIE TRANSGENDER ISPIRATA A LAVERNE COX: “VOGLIO CHE QUESTA BAMBOLA SIA FONTE D’INCORAGGIAMENTO”

La Mattel ha lavorato direttamente con Laverne Cox per realizzare la prima Barbie Transgender e la protagonista di “Orange is the New Black” non ha avuto dubbi nell’esternare pubblicamente il proprio auspicio (le sue parole sono state riprese da “Vogue“): “Spero che la mia bambola possa incoraggiare le persone a raccontare storie di diversità e a praticare l’accettazione e la tolleranza. E, soprattutto, voglio ricordare ai bambini che è importante sentirsi a posto con se stessi. Qualsiasi sfida o impedimento debbano affrontare, si ricordino sempre che sono forti, intelligenti, belli e straordinari”.

Omicidio Gianna Del Gaudio, processo d’Appello/ Tizzani ribadirà tesi incappucciato?

Sempre “Vogue” rammenta che “la Barbie Tribute Collection è stata lanciata nel 2021 e ha onorato Lucille Ball, Sua Maestà la Regina Elisabetta II e Vera Wang per il loro rispettivo impegno nei settori dell’intrattenimento, dei servizi e della moda. Ogni bambola nella collezione presenta abbigliamento autentico e accessori unici”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA