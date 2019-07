BARBIE ZIGGY STARDUST/ Mattel omaggia David Bowie e celebra la canzone “Space Oddity”

Chissà cosa avrebbe pensato David Bowie nel vedersi riprodotto come una bambola, seppur prestigiosa come la Barbie. Essendo stato il primo artista rock a introdurre il tema della bisessualità forse ne sarebbe stato contento. Ci domandiamo però se le bambine a cui i loro genitori compreranno la nuova Barbie vestita e truccata da Ziggy Stardust (il personaggio spaziale e appunto bisex che Bowie si inventò a inizio carriera) abbiano la minima idea di chi si tratti, o non sia invece un oggetto per 50enni e 60enni fan del musicista scomparso. Sta di fatto che la Mattel, azienda statunitense produttrice di giocattoli, ha deciso di festeggiare i cinquant’anni del singolo “Space Oddity” con una Barbie trasformata in Ziggy Stardust, il celebre alter ego della pop star.

CI SARA’ ANCHE KENT-BOWIE?

Stivali rosso fuoco,un po’ maschio e un po’ femmina, il famoso logo alieno sulla fronte, tuta metallica viene definita “una celebrazione definitiva di due icone del pop. David Bowie è stato l’ultimo camaleonte pop. La sua presenza nella cultura contemporanea è unica”. Costo per niente modico, 50 dollari, è andata subito tutto esaurito sul sito dell’azienda, segno che ad acquistarla siano stati proprio i collezionisti e i fan del musicista. Alla Mattel già pensano a un Ken riproduzione del Bowie degli anni 80, in completo bianco e capelli biondo platinato, il famoso Duca Bianco, ennesimo personaggio inventato dall’artista inglese.

