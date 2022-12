Barbora Bobulova: “Madre single, non credo nel matrimonio”/ “Molestie? Mai, ma…”

Anche Barbora Bobulova ha ricevuto una proposta indecente legata al suo lavoro. La rivelazione da parte dell’attrice è giunta in occasione dell’intervista concessa al “Corriere della Sera”, nella quale ha sottolineato: “Molestie? Di sconveniente non ho mai subìto nulla, forse perché metto filtri e freni, faccio capire che non è aria. Non mi troverei mai in camera da letto con un produttore! Solo una volta un regista mi chiese di ripassare la parte nella sua stanza d’hotel e gli risposi: ‘Stiamo bene nella hall'”.

Parlando della sua vita privata, Barbora Bobulova ha definito il suo ruolo di madre single: “Le mie figlie (avute dal regista Alessandro Canale, ndr) hanno 14 e 15 anni, quando non lavoro mi dedico totalmente a loro. Sono presente, ma non lo faccio vedere. Ci sono tanti pericoli oggi. I cellulari, i social. Un giorno eravamo in auto sull’Aurelia, c’erano prostitute e mi chiesero perché erano solo donne e non uomini. Non fu facile trovare una risposta”.

BARBORA BOBULOVA: “NON CREDO NEL MATRIMONIO, È UN LAVORO. MAGARI UN GIORNO MI SPOSERÒ…”

Nel prosieguo della chiacchierata con il “CorSera”, Barbora Bobulova, che abbiamo recentemente visto in televisione nella fiction di Rai Uno “Sopravvissuti”, ha asserito di non credere nel matrimonio: “Magari un giorno mi sposerò, ma alla fine di una relazione, come epilogo di qualcosa andata a buon fine. Il matrimonio è un lavoro”. Le nozze, dunque, non sono in cima alla sua lista delle priorità, al di là della dichiarata assenza di un compagno nella sua vita di tutti i giorni.

E, a proposito dei social media, l’attrice ha chiarito: “Non li uso, tirano fuori il peggio, una cattiveria di cui non ho bisogno. Non voglio condividere tutto con tutti”.











