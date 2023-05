Barca si ribalta nel Lago Maggiore: 3 morti e un disperso/ Colpita da tromba d’aria

Tragedia nel Lago Maggiore, precisamente lungo la costa varesina, in quel di Lisanza: una barca si è ribaltata provocando la morte di tre persone. A causa dell’ondata di maltempo che si è abbattuta dalla serata di ieri sul nord Italia, un house boat si è rovesciato, e il bilancio è gravissimo: tre decessi e una quarta persona che manca all’appello.

L’allarme, come specificato dai colleghi di TgCom24.it, è scattato alle ore 19:30 di ieri sera, e dopo il rovesciamo almeno 20 persone sono state tratte in salvo grazie ad un rapido intervento di 10 ambulanze, ma anche un elisoccorso e tre auto mediche del 118, oltre agli uomini dei carabinieri di Gallarate, quindi la guardia costiera, e i vigili del fuoco di Varese. Fra le vittime vi è uomo di 53 anni, e stando alle prime ricostruzioni sembra che a ribaltarsi sia stata una barca di 16 metri a seguito di una tromba d’aria, quindi capovolta e finita sotto-sopra. Gli occupanti sembrerebbero quasi tutti appartenere ad una comitiva di stranieri che stava festeggiando il compleanno, oltre che i due membri dell’equipaggio, e tutto il gruppo è finito nelle acque del lago: alcuni sarebbero riusciti a mettersi in salvo raggiungendo la riva a nuoto o comunque altre imbarcazioni.

LAGO MAGGIORE, BARCA SI RIBALTA DOPO TROMBA D’ARIA: IL COMMENTO DI FONTANA

I feriti sono stati quindi presi in carico dal personale sanitario, e tre di essi sono stati ricoverati in ospedale in codice verde, e altri due in codice giallo. 15 sono stati invece visitati sul posto e non è stata necessaria l’ospedalizzazione.

Sulla vicenda si è espresso il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana: «Una tromba d’aria ha provocato un gravissimo incidente sul lago Maggiore: una barca a vela di 16 metri noleggiata da turisti si è ribaltata, sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco del nucleo sommozzatori di Milano insieme alla guardia costiera, all’elisoccorso e alle ambulanze di Areu. Diciannove persone sono già state salvate, purtroppo arrivano notizie di alcune persone disperse. Seguo con apprensione gli aggiornamenti delle squadre di soccorso sul posto che ringrazio».

