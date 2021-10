Barcellona blinda Pedri/ Clausola da 1000 milioni per il classe 2002: è record!

Sono ore caldissime per il rinnovo di contrato di Pedri, giocatore classe 2002 con il Barcellona: già nelle prossime ore il club blaugrana dovrebbe diramare un comunicato ufficiale, ma già da diverso tempo si vocifera di una clausola rescissoria monstre che la società sarebbe riuscita a inserire nel contratto. Si parla infatti di 1000 milioni di euro, un miliardo per svincolare prima dei termini previsti il giovanissimo centrocampista spagnolo, che pure ha ben debuttato con la nazionale maggiore solo pochi giorni fa.

Sotto la guida di Luis Enrique il centrale di Tegueste (e con lui anche il giovanissimo Gavi, 17 anni) ha colto subito il plauso internazionale per le sue ottime prestazioni: di conseguenza Pedri ha anche attirato l’attenzione dei maggiori club d’Europa e non solo e il Barcellona si è dunque affrettato a blindare il proprio gioiellino. La mossa del club blaugrana è però senza precedenti e non esageriamo se parliamo di un vero e proprio record: una clausola rescissoria di un miliardo per un giocatore poi così giovane, davvero non si era mai vista.

BARCELLONA BLINDA PEDRI: 1000 MILIONI DI CLAUSOLA, È RECORD

Secondo le ultime indiscrezioni che ci arrivano da As e poi anche da El Golazo de Gol dovremo comunque sapere qualcosa di più preciso sul rinnovo di Pedri con Barcellona e dalla clausola mostre già nelle prossime ore: gli agenti del centrocampista (in passato anche nel mirino della Juventus) questa mattina sono stati visti negli uffici del Barcelona Sports City per formalizzare l’accordo e dunque pare che sia questione davvero di poco.

Quel che è noto è che il giovane giocatore spagnolo dovrebbe rinovare coi i blaugrana fino al 2026 e per l’appunto con una clausola dal 1000 milioni (anche se nei giorni scorsi si è parlato di cifre appena piò basse), che certo spaventerà i vari sceicchi del calcio. Va le la pena ricordare che, se confermata, si tratta questa di una cifra davvero da record: al momento ricordiamo che tra i giocatori della Liga con la clausola più alta abbiamo Alaba con 850 milioni e Griezmann con 800 milioni, con pure Brahim Diaz e Luka Modric per 750 milioni.

