Barcellona Real Madrid rinviata, è ufficiale/ Caos Catalogna: la nuova data…

Barcellona Real Madrid rinviata, è ufficiale: la sfida del Camp Nou in programma il prossimo 26 ottobre 2019 è stata spostata a data da destinarsi. Una notizia che era nell’aria da diversi giorni, ma la conferma della Federcalcio spagnola è arrivata solo pochi minuti fa: il rischio incidenti per quanto sta accadendo in Catalogna è molto alto, basti pensare al clima di altissima tensione delle ultime ore. Rispedita al mittente la proposta di Javier Tebas – presidente della Liga – di invertire il campo e di far giocare l’andata al Bernabeu e il ritorno (1 marzo 2020) in casa blaugrana: come spiega As, i blancos sarebbero infuriati con il numero uno del calcio spagnolo per aver presentato la sua richiesta senza aver consultato nessuno dei due club in causa né il resto delle società. Ma non solo: la decisione del rinvio scontenta i Galacticos a proposito dei danni per i tanti tifosi che da mesi preparavano la trasferta.

BARCELLONA REAL MADRID RINVIATA: LA NUOVA DATA…

La Liga ha reso noto che la nuova data di Barcellona Real Madrid verrà resa nota entro lunedì 21 ottobre 2019 ma emergono le prime indiscrezioni. Secondo quanto riportano i colleghi di Marca, la Federcalcio starebbe pensando di spostare il big match del Camp Nou al 7 dicembre 2019: in tal caso, bisognerebbe ricorrere allo slittamento delle due gare previste per quel sabato, ovvero Barcellona-Maioca e Real Madrid-Espanyol. Un’altra data chiacchierata è quella del 18 dicembre 2019. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore: i due club dovranno trovare un accordo per fissare una nuova data, ma sembra probabile che la scelta spetterà alla Rfef visto il clima rovente tra blaugrana e blancos. Ricordiamo che il club catalano e molti suoi calciatori hanno preso una posizione netta a proposito del Proces, alimentando tensioni…

