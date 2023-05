Barcellona, scudetto con rissa finale/ Video, ultras Espanyol a caccia blaugrana

Il Barcellona ha vinto ieri il campionato spagnolo dopo la vittoria interna contro i cugini dell’Espanyol. La compagine allenata da Xavi ha alzato al cielo il trofeo della Liga dopo uno spettacolare 4 a 2 all’RCDE Stadium ma nel post gara si è verificata una vera e propria caccia all’uomo: come sottolineato dai colleghi di Fanpage i tifosi dell’Espanyol hanno invaso il campo per andare ad affrontare i calciatori del Barcellona. Mentre i blaugrana festeggiavano per il ritorno al successo in campionato dopo anni complicati, la casa dell’Espanyol è diventato il teatro della festa dei cugini, con tutti i calciatori e lo staff che si sono riuniti attorno al cerchio del centrocampo per ballare e cantare.

Diretta/ Real Madrid Osasuna (risultato finale 2-1): ad Ancelotti la Copa del Rey!

Purtroppo i supporters avversari non hanno accettato lo smacco di veder trionfare i cugini in casa loro, di conseguenza alcuni folli hanno “ben” pensato di scendere in campo e inseguire i calciatori blaugrana e i vari tecnici. Una festa che si è così trasformata in una corrida, con un fuggi-fuggi generale degli esponenti del Barcellona, scappati a gambe levate dal rettangolo di gioco per trovare poi riparo nel tunnel verso gli spogliatoi.

Diretta/ Barcellona Atletico Madrid (risultato finale 1-0): i blaugrana restano a +11

BARCELLONA, TIFOSI ESPANYOL INVADONO CAMPO: LE TENSIONI CON LA DIRIGENZA

Immagini ovviamente da brividi che hanno fatto il giro del web (il video lo trovate qui sotto), e che sono giunte al culmine di una stagione ad alta tensione in casa Espanyol. I tifosi bianco blu sono infatti da tempo in aperta contestazione con la propria dirigenza, che è ad un passo da una retrocessione che sarebbe clamorosa.

Ieri sarebbero serviti punti importanti in ottica salvezza, ma dopo una ventina di minuti il Barcellona era già sullo zero a due e di conseguenza sono iniziati cori e insulti verso la società. I festeggiamenti dei cugini blaugrana sono stati la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, e alla fine i supporters hanno rotto gli argini di sicurezza scendendo in campo e rovinando la festa della squadra di Xavi. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito in maniera seria.

Risultati Liga e classifica/ Le partite della ventottesima giornata

Ultras nazis del Espanyol saltan al campo para agredir a los futbolistas del FC Barcelona. Gozan de impunidad en España. Cantan el Cara el Sol, pusieron pancarta de "Shakira es de todos", cantaban "Piqué tu hijo es de Wakaso" e insultaron con gritos racistas a Iñaki Williams. pic.twitter.com/cFCsQmbS43 — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) May 14, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA