Barcolana 2019 Trieste: diretta video regata/ 2000 barche vela: Way of Life in testa

Giunta all’edizione numero 51, è in corso la Barcolana 2019 nel Golfo di Trieste: la storica regata di barche a vela vede quest’anno 2015 iscritti con barche di ogni tipo e dimensioni, dalle Supermaxi fino alle medie passando per le “passere”. Una grande festa del mare nel giorni invece più tristi per lo choc di quanto successo a Trieste nei giorni scorsi, con l’uccisione di due poliziotti durante il folle attacco in Questura triestina. Una festa dunque più sobria rispetto al consueto, ma che non impedisce l’accesa lotta tra i grandi equipaggi favoriti per la vittoria finale; la mancanza di vento ha reso molto complessa e lenta la partenza poco dopo le ore 10. Con una costante diretta in streaming video sul canale Facebook della Barcolana 2019 (qui sotto il collegamento) siamo giunti ormai a meno di 2mila metri al giro di boa con in tesa la Way of Life con 2,5 nordici vento. Subito dietro seguono la favorita Portopiccolo Tempus Fugit e Arca Fondi SGR: dopo i big, ottima posizione anche per Boa Dritta by Mascalzone Latino e il Moro di Venezia II.

BARCOLANA 2019, LA DIRETTA VIDEO DELLA GARA DI TRIESTE

La storica regata nel golfo di Trieste quest’anno vedrà una scelta tattica assai impegnativa, visto anche il vento non presente in grande quantità: la Barcolana 2019 è di fatto la regata più grande del mondo ma quest’anno si presenta senza giochi d’aria, petardi o fuochi d’artificio e il grande pesce simbolo della Barcolana – Alice – viene listato a lutto proprio per quanto avvenuto nella Questura di Trieste pochi giorni fa; al netto di ciò, per il Presidente della Società Velica di Barcolla e Grignano, nonché patron della Barcolana 2019 Mitja Gialuz «abbiamo superato le duemila barche iscritte. Voglio ringraziare i tantissimi armatori che da tutto il mondo sono arrivati a Trieste per partecipare a questa edizione della Barcolana. Voglio ringraziare ancora di più tutti i collaboratori, i soci della Società Velica di Barcola e Grignano, i nostri consulenti e dipendenti che hanno lavorato un anno per superare il successo del 2018. Barcolana 50 + 1 è ancora più affollata, ancora più partecipata e ancora più bella di quella dell’anno scorso. Viva la Barcolana e viva Trieste».





