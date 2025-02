Scoppia di nuovo la polemica per un presunto saluto nazista fatto negli USA dopo quello – famosissimo – di Elon Musk dal palco dell’insediamento di Donald Trump: questa volta l’inquisizione è ricaduta sulla figura di Steve Bannon che nel 2016 fu lo stratega della campagna elettorale del tycoon e l’auto del motto ‘Make America great again’, ospitato proprio nella giornata di oggi sul palco della Conservative Political Action Conference (la CPAC) in corso a Washington e che avrebbe dovuto ospitare nei prossimi giorni anche il presidente del Rassemblement national Jordan Bardella; mentre quest’ultimo sembra aver annullato la sua partecipazione proprio per prendere le distanze da Bannon.

Partendo dal principio prima di arrivare al comunicato diramato dal RN francese e firmato dallo stesso Bardella, è bene ricordare che durante un concitato intervento sul palco della CPAC l’ex stratega di Trump poco prima di invitare il pubblico a “combattere, combattere, combattere” – ed anche dopo aver auspicato la presidenza “a vita” per il tycoon ed una “rivoluzione nazionalista e populista”, oltre che ad aver definito l’ondata conservatrice “invincibile” – ha alzato il braccio destro richiamando (trovate il video in calce) il noto saluto nazista.

Ondata di indignazione per il gesto di Steve Bannon: Jordan Bardella annulla il suo intervento al CPAC

Ovvia – ed immediata – l’ondata di indignazione che si è diffusa a macchia d’olio sui social per il gesto di Bannon e proprio in questo contesto è arrivato il comunicato ufficiale di Jordan Bardella nel quale ha ricordato – innanzitutto – che “mentre non ero presente in sala uno degli oratori si è concesso, a mo’ di provocazione, un gesto che faceva riferimento all’ideologia nazista“, per poi dirsi costretto ad “annullare la mia apparizione programmata per oggi pomeriggio”; prendendo – insomma – le distanze da quella che è a tutti gli effetti l’accusa (ovvero quella di essere filonazisti) mossa più volte al partito che lui e Marine Le Pen guidano.

Al comunicato di Bardella è arrivata immediatamente anche la contro-reazione di una consistente parte dei politici di sinistra italiani che, criticando lo stratega di Trump, hanno chiesto – come nel caso di Antonio Misiani del PD o di Enrico Borghi di Italia Viva, ma anche di Nicola Fratoianni di Avs e di Riccardo Magi di Più Europa – alla premier Giorgia Meloni di accodarsi al francese, prendere le distanze ed annullare il suo intervento alla conferenza previsto (in videoconferenza) per la giornata di sabato; mentre la leghista Susanna Ceccardi ad AdnKronos ha minimizzato l’accaduto, ritenendo che lo stratega trumpiano sia stato “frainteso” e definendo le accuse di questo tipo “ridicole”.