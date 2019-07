Barella all’Inter?/ “Nicolò vuole solo Antonio Conte” (esclusiva)

Il caso caldo del calciomercato in Italia è senza dubbio Nicolò Barella, dato ormai sempre più vicino all’Inter in questi ultimi giorni. Il nome è ben noto come pure il talento del giovane giocatore, che pare pronto a lasciare la Sardegna e il Cagliari per trasferirsi a Milano. Il centrocampista rossoblu ha di base un accordo con l’Inter di Conte ma negli ultimi giorni parecchi club hanno tentato di infilarsi nella trattativa di calciomercato, dal Milan alla Roma, oltre che il Napoli. Il giocatore però ha già fatto la sua scelta nerazzurra, ma pare che sia stallo tra le due società viste le richieste del presidente dei 4 mori Giulini. Una situazione quindi tutta da definire in attesa di sviluppi futuri. Per parlare del possibile approdo di Nicolò Barella all’Inter questo abbiamo sentito l’operatore di mercato Dario Pellicani: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Ci sono ancora possibilità che Barella resti al Cagliari? No, credo proprio che Barella debba partire e giocare in un’altra squadra la prossima stagione.

Barella andrà all’Inter? Direi di sì, anche se ora c’è una situazione di stallo e il Cagliari chiede più soldi e una contropartita tecnica più adeguata. 40 milioni circa è la richiesta del Cagliari. Si è quasi d’accordo sulla cifra, manca poco, c’è anche la scelta di Barella di voler giocare a Milano. Scelta importante che la società sarda dovrà ascoltare, non si è più come negli anni ’80 e ’90 quando le cose erano diverse!

Roma possibile alternativa? Non credo perchè anche se la Roma offre di più, Barella vuole proprio l’Inter. Vuole una squadra che lotti per lo scudetto. La Roma come lo stesso Milan non sono club in grado di lottare per i vertici del campionato…

Il Napoli fuori gioco? Il Napoli è fuori gioco da tempo per Barella. Il suo obiettivo è James Rodriguez, un obiettivo altrettanto importante.

In quali altre squadre potrebbe andare Barella? Non ne vedo altre sinceramente.

Come lo giudichi tecnicamente?Barella è molto forte, promette bene, speriamo solo che riesca a fare tutto questo e a dimostrare fino in fondo tutto il suo talento

Sembra che stia nascendo una grande Inter…Già ma bisognerà risolvere anche la questione Icardi, che per il momento non vuole nessuno. La gestione di Wanda Nara del giocatore ha veramente nuociuto alla sua carriera…

Che calciatori arriveranno? E’arrivato Sensi, potrebbe arrivare Barella. Ci vorrebbe una punta centrale, un’altra da affiancare a Lautaro Martinez. I nomi sono noti, Dzeko, Lukaku, se poi arrivasse Griezmann dall’Atletico Madrid sarebbe un colpo clamoroso per un’Inter eccezionale!

Sembra che tutti i calciatori vogliano venire all’Inter… E’ normale con un allenatore come Antonio Conte che è uno dei primi quattro – cinque allenatori del mondo tanti, molti giocatori vogliono venire all’Inter per poter lavorare con lui!

(Franco Vittadini)



