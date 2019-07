Barella/ La Roma ha l’accordo col Cagliari, ma lui vuole l’Inter

Nicolò Barella continua ad essere uno dei grandi protagonisti di questo calciomercato estivo 2019. Sul centrocampista di proprietà del Cagliari e della nazionale italiana vi sono le principali big del Belpaese, a cominciare da Inter e Roma. Secondo le ultime raccolte dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, per il giovane rossoblu vi sono i giallorossi in vantaggio, peccato però che lo stesso preferisca indossare i colori nerazzurri, con cui potrebbe disputare la Champions League 2019-2020. Ecco che quindi allo stato attuale delle cose la Roma ha l’accordo con il Cagliari, mentre l’Inter ha di fatto quello con Barella. Nel dettaglio, la società di Giulini avrebbe detto sì ad un’offerta pari a 35 milioni di euro cash con l’aggiunta del cartellino di Defrel (valutato attorno ai 15 milioni di euro), per un’offerta totale del valore di circa 50 milioni.

NICOLÒ BARELLA, ROMA O INTER?

La proposta di corso Vittorio Emanuele è invece di una decina di milioni inferiore, leggasi 36 cash con l’aggiunta di quattro di bonus e il prestito di un paio di giovani della Primavera. Un’offerta che non ha convinto il Cagliari, che invece punta ad ottenere almeno una cinquantina di milioni di euro, come appunto da proposta romana. Come detto sopra, però, il giocatore vorrebbe giocare nella San Siro nerazzurra, e con l’Inter avrebbe già raggiunto un’intesa di massima per un contratto pluriennale da 2.5/3 milioni di euro netti a stagione a salire. La decisione spetta quindi allo stesso giocatore, affascinato dal progetto di Antonio Conte e un po’ meno da quello romanista, società che nella scorsa stagione ha vissuto un’annata un po’ turbolenta con l’addio di Di Francesco, e nel contempo anche di Daniele De Rossi e Francesco Totti. A questo punto le ipotesi plausibili sembrerebbero essere due: l’Inter rilancia, pareggiando la proposta della Lupa, oppure, i nerazzurri rimangono fermi sulle proprie posizioni, con Barella che con grande probabilità si trasferirà a Trigoria.

