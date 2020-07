Bari, a 10 anni accoltella all’addome bambino di 7/ Voleva la bicicletta in prestito

Un bambino di 10 anni ne accoltella uno di 7 anni perché voleva la sua bicicletta. È accaduto a Conversano, in provincia di Bari. Qualche giorno prima la vittima della incredibile aggressione aveva detto sì e gli aveva prestato la bicicletta. Quando però glielo ha chiesto di nuovo, il bambino di 7 anni ha rifiutato perché nell’occasione precedente gli era stata restituita danneggiata. Ma quel no non è stato preso affatto bene dal ragazzino di 10 anni che quindi ha minacciato e aggredito con un’arma da taglio l’altro bambino. La vicenda risale a domenica scorsa ma è stata resa nota oggi dal settimanale locale Fax. Per fortuna il bambino aggredito sta bene. Ha riportato una ferita all’addome ed è stato accompagnato dai genitori in ospedale, nella vicina Putignano. Qui la ferita del bimbo di 7 anni è stata subito disinfettata e suturata: il referto parla di una prognosi di 10 giorni per escoriazioni.

BARI, INTERVIENE LA PROCURA PER I MINORENNI

I medici dell’ospedale di Putignano hanno avvisato le forze dell’ordine e i genitori del bambino di 7 anni, una volta certi delle buone condizioni del figlio, hanno deciso di sporgere denuncia ai carabinieri. Ora gli investigatori, coordinati dalla Procura per i minorenni di Bari, stanno esaminando i video delle telecamere comunali di video sorveglianza e hanno ascoltato diversi testimoni oculari. Stando a quanto emerso finora, e riportato dal Corriere della Sera, il bambino di 10 anni sarebbe il figlio di un pregiudicato di Conversano. Della vicenda comunque sono stati informati anche i locali servizi sociali. Ma i carabinieri ora vogliono capire anche il motivo per il quale, in un piccolo paese di provincia, un bambino di 10 anni minaccia i suoi coetanei con un’arma da taglio, arrivando a ferirne uno perché si era semplicemente opposto alla sua richiesta di avere la bicicletta in prestito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA