Bari, accoltella e uccide marito: arrestata 30enne/ Lite sfociata in tragedia

Ennesima lite sfociata in tragedia, questa volta ad Acquaviva delle Fonti (Bari): una donna di 29enne accoltella e uccide il marito al termine di una violenta discussione. Il dramma si è consumato nella serata di ieri, giovedì 1 agosto 2019: secondo quanto riportano i colleghi dell’Ansa, la vittima è il trentenne Francesco Armigero, raggiunto da una coltellata al fianco. La donna è stata arrestata in flagranza di reato dai Carabinieri della compagnia locale ed è accusata del reato di omicidio volontario: i due coniugi si stavano separando ma abitavano nello stesso stabile, in due piani diversi. Armigero conviveva con la nuova compagna e non è chiaro se questo possa essere il movente del litigio e, successivamente, dell’omicidio: in corso le indagini delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

BARI, ACCOLTELLA E UCCIDE MARITO: CONFESSA 29ENNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

Dopo le tragedie registrate a Cuneo e Treviso, altro caso di cronaca nera in questa estate di sangue. Ansa sottolinea che la donna è stata interrogata fino a notte fonda ed ha confessato di essere stata lei a colpire mortalmente il trentenne con un coltello. Un omicidio che ha scosso la comunità di Acquaviva delle Fonti: secondo una primissima ricostruzione, al momento della furiosa lite erano presenti diversi familiari di Armigero e anche della moglie. Sono stati i cari della vittima ad allertare i soccorsi, giunti tempestivamente nello stabile di via mons. Laera: nonostante il trasporto d’urgenza all’ospedale Miulli, per il 30enne non c’è stato nulla da fare, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore dalle indagini delle forze dell’ordine, al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’omicidio.

