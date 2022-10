Bari, arresti per scambio voto politico-mafioso/ Coinvolto anche presidente Foggia

Vi sarebbe anche il presidente del Foggia, Nicola Canonico, come scrive il sito del quotidiano Repubblica, fra coloro che sono rimasti coinvolti in una operazione delle forze dell’ordine eseguita questa mattina, e che ha portato a 17 persone in carcere e due agli arresti domiciliari. Il blitz, avvenuto a seguito di una inchiesta effettuata dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari, ha riguardato in particolare un presunto scambio elettorale politico-mafioso per le elezioni amministrative del capoluogo pugliese avvenute nel 2019, e per quelle del comune di Valenzano di quest’anno. Tra le persone coinvolte anche un consigliere di maggioranza in carica e un ex consigliere regionale, e l’operazione è stata condotta dalla guardia di finanza, polizia e carabinieri nelle provincie di Bari, Palermo e Taranto.

Stiamo parlando precisamente di Francesca Ferri, riporta sempre Repubblica.it, capogruppo di Italia Popolare al Comune di Bari agli arresti domiciliari, e del sopracitato 50enne Nicola Canonico, imprenditore edile nonchè presidente del Foggia calcio, ed in passato consigliere comunale di Bari e consigliere regionale di centrosinistra. Gli arresti stono stati disposti dalla giudice per le indagini preliminari, Rossana De Cristoforo, a seguito di indagini condotte dal pubblico ministero Fabio Buquicchio e Michele Ruggiero.

BARI, ARRESTI PER SCAMBIO DI VOTO POLITICO MAFIOSO: COINVOLTO ANCHE IL PRESIDENTE DEL FOGGIA. LE IPOTESI DI REATO

Il tutto è scattato a seguito di alcuni accertamenti giudiziari in seguito allo scioglimento del consiglio comunale di Valenzano, e proprio per questo l’operazione che ha portato alle misure cautelari è stata nominata “Valenza”. Nei confronti dei soggetti in questione, le ipotesi di reato contestate sono quelle di associazione di tipo mafioso, estorsione, associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, associazione per delinquere finalizzata alla corruzione elettorale e scambio elettorale politico-mafioso.

Ovviamente ricordiamo e sottolineiamo che fino a prova contraria e fino a condanna definitiva, tutti i soggetti associati all’indagine sono innocenti, a cominciare proprio dal presidente del Foggia. Alle ore 10:30, riferisce FoggiaToday, il procuratore della repubblica, alla presenza delle forze di polizia, terrà una conferenza stampa per approfondire la vicenda.











