Bari, rimossi 30 fibromi a donna e ricostruito utero/ Potrà avere figli: preservare fertilità

Asportati 30 fibromi da una donna di 30 anni con un taglio Pfannenstiel

Una paziente di 30 anni è stata sottoposta con un successo a un complesso intervento conservativo al Policlinico di Bari per la rimozione di 30 fibromi all’utero. Tutti i consulti ai quali la giovane donna si era sottoposta erano orientati all’asportazione dell’utero (isterectomia) e all’impossibilità di un intervento conservativo. Una prospettiva che avrebbe quindi reso irrealizzabile il desiderio di maternità. Poi l’aggravarsi della situazione, forti dolori addominali e la visita al Policlinico di Bari, con ricovero immediato. La risonanza magnetica al bacino aveva confermato la presenza nell’utero di numerosi fibromi, tre dei quali con diametro esteso.

Abuso Oxycontin: è allarme in USA/ In Italia ossicodone poco prescritto: “aiuterebbe 14mln di persone”

Il prof. Ettore Cicinelli, direttore dell’unità operativa di ginecologia e ostetricia, ha studiato il caso e ha optato per una procedura chirurgica nota come miomectomia estensiva laparotomica, un intervento che prevede l’incisione nell’addome, eseguita con un taglio Pfannenstiel (o “taglio bikini”) per l’asportazione dei miomi e la ricostruzione dell’utero per la preservazione della fertilità.

Anthony Fauci, dietrofront sulle mascherine: "Utili solo a livello individuale"/ Usa, è polemica: "Bugiardo!"

Prof. Cicinnelli: “Paziente può realizzare suo desiderio di maternità”

Il professor Ettore Cicinnelli ha commentato l’intervento: “È stato un caso molto complesso che abbiamo valutato attentamente– con la laparotomia eseguita sono stati rimossi 30 miomi, i tre maggiori di circa 10 cm di diametro, altri da 1-3 cm presenti anche nella parte anteriore del fondo dell’utero – le parole riportate da Tgcom24 -. Devo ringraziare la prof. Antonella Vimercati, l’anestesista dottoressa Katarzyna Trojanowska e tutta l’equipe. Siamo soddisfatti dell’esito perché la paziente ha conservato la possibilità di realizzare il suo desiderio di maternità”.

Tumore al seno, screening gratuiti dal 5 al 21 settembre/ Date e luoghi del Tour Rosa

I fibromi (o miomi) uterini sono neoformazioni solide benigne che originano dal tessuto muscolare dell’utero. Rappresentano la neoplasia benigna femminile più frequente e interessano in particolare le donne in età fertile. I fibromi uterini possono essere singoli o multipli e svilupparsi verso la cavità uterina (fibromi sottomucosi o endocavitari), nello spessore della parete uterina (fibromi intramurali) o verso l’esterno dell’utero (fibromi sottosierosi). Le dimensioni di questi tumori benigni sono molto variabili: possono infatti andare da pochi millimetri fino a una grandezza pari a quella di un’anguria.











© RIPRODUZIONE RISERVATA