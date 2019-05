Bari risultati elezioni Consiglio Comunale 2019/ Eletti preferenze, voti lista, seggi

Election Day anche a Bari: si è tenuto ieri il voto per le Elezioni Comunali 2019. C’è grande fermento nel capoluogo pugliese per conoscere i risultati, soprattutto tra i candidati sindaco. In queste Amministrative sono sei: Antonio Decaro, il sindaco uscente, Pasquale Di Rella, Elisabetta Pani, Sabino De Razza, Irma Melini e Francesco Corallo. A sostegno sono state presentate 24 liste, mentre i candidati al Consiglio comunale sono oltre 800, mentre i seggi da occupare sono solo 36. Gli unici dati definitivi finora a disposizione sono quelli relativi all’affluenza su tutte le sezioni. Per le Comunali hanno votato il 68,71 per cento degli aventi diritto contro il 70,97 della tornata elettorale precedente. Affluenza dunque in calo a Bari, così come emerso dai dati relativi alle Elezioni Europee 2019. Secondo l’ultimo sondaggio realizzato da Euromedia, Antonio Decaro dovrebbe attestarsi sul 42,2%, mentre Pasquale Di Rella al 37 ed Elisabetta Pani al 20,7%. In vantaggio dunque Decaro, che si è ripresentato per la corsa a sindaco di Bari sostenuto da undici liste tra cui quella del Partito Democratico.

ELEZIONI COMUNALI 2019: RISULTATI IN DIRETTA

ELEZIONI COMUNALI BARI 2019, PER ANTIMAFIA CI SONO DUE IMPRESENTABILI

Due candidati alle Elezioni Comunali 2019 a Bari erano stati dichiarati “impresentabili” dalla Commissione Parlamentare Antimafia. Come riportato da Bariviva, si tratta di Francesco Lezzi della lista civica “Di Rella sindaco” e Annunziata Mega dei “Pensionati e Invalidi Giovani Insieme” che sostiene invece Francesco Corallo. Il primo è considerato tale per la legge Severino, essendo stato condannato (pena sospesa) dal Tribunale per i minorenni di Bari nel 2009 a 6 mesi di reclusione e 1.400 euro di multa per «detenzione e vendita illecita di sostanza stupefacenti». Inoltre, non è «conforme al codice di autoregolamentazione in quanto sottoposto a misure di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di anni 1 e cauzione di euro 1.000». Mega invece risulta incandidabile, sempre per la legge Severino, per due condanne: entrambe a 2 anni di reclusione per «ricettazione continuata». Di un altro candidato alle Elezioni Comunali 2019 di Bari la posizione è in sospeso perché è stata formulata solo la richiesta di rinvio a giudizio.

ELEZIONI COMUNALI BARI, DECARO CI RIPROVA DOPO IL 2014

Per le Elezioni Comunali 2019 a Bari ci sono sei candidati sindaco, 24 liste pronte a sostenerlo e oltre 800 aspiranti consiglieri in corsa per uno scranno in aula Dalfino, dove arriveranno 36 eletti. La coalizione più “corposa” è quella del centrosinistra, con undici liste a sostegno del sindaco uscente Antonio Decaro. Nove invece sono quelle che sosterranno Pasquale Di Rella, candidato del centrodestra. Hanno depositato invece una sola lista collegata gli altri quattro candidati in corsa: Elisabetta Pani del Movimento 5 Stelle, Irma Melini (indipendente, “Irma Melini per Bari”), Sabino De Razza (“Baricittàaperta”) e Francesco Corallo (Pensionati e invalidi Giovani insieme). Alle liste presentate per il Consiglio comunale si aggiungono poi quelle per i cinque Municipi. Alle Elezioni Comunali del 2014 Decaro raccolse il 49,38 per cento, mentre al ballottaggio superò il candidato del centrodestra Domenico Di Paola con il 65,40 per cento delle preferenze. Vinse e quindi diventò il primo Sindaco metropolitano della Città metropolitana di Bari.



