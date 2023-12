Bari, uomo ucciso in strada/ Raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco: il 42enne era in sella alla moto

Un uomo di 42 anni è stato ucciso a Bari poco dopo le 9 vicino alla sua abitazione in via Bux, strada del quartiere Libertà di Bari. La vittima, Nicola Ladisa, era in sella a una moto quando è stata colpita da diversi colpi di arma da fuoco. Inutili i soccorsi prestati dal personale del 118: l’uomo è morto sul colpo. Sul posto sono arrivati anche gli agenti delle volanti, della squadra mobile e della scientifica della questura di Bari, che stanno ora indagando sull’omicidio.

27enne uccide il padre di 58 anni con un bastone/ Choc ad Arzachena: la tragedia all'uscita dal bar

Secondo quanto ricostruito, la sparatoria sarebbe avvenuta intorno alle 9 del mattino di oggi, 28 dicembre. Il 42enne era in sella alla moto, non lontano dalla sua abitazione, quando è stato centrato da una raffica di colpi. La tragedia sarebbe avvenuta dopo una lite. I colpi, spiega La Gazzetta del Mezzogiorno, sarebbero stati sparati a distanza ravvicinata: per la vittima, che lavorava in un garage e che ha precedenti di polizia, non ci sarebbe stato scampo. L’uomo era sposato: la moglie, giunta sul luogo poco dopo la sparatoria, è apparsa disperata.

Stacca a morsi l'orecchio a un uomo durante una lite/ Follia ad Andria: 59enne in manette

Bari, uomo ucciso in strada: si indaga sull’accaduto

La sparatoria è avvenuta in centro a Bari, in via Bux, strada del quartiere Libertà. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti, della Squadra mobile e della Scientifica della questura di Bari che indagano ora sull’accaduto, coordinati dal procuratore aggiunto della Dda Francesco Giannella e dal pm Federico Perrone Capano. Secondo quanto ricostruito in un primo momento, Nicola Ladisa sarebbe stato raggiunto da diversi colpi di pistola dopo una lite. Non c’è stato scampo per l’uomo, che si trovava vicino alla sua abitazione in sella alla moto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA