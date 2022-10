“Barilla, pasta italiana… fatta in Iowa”/ Class action in Usa: “inganna consumatori”

Se Barilla non produce la sua pasta in Italia, allora si può davvero parlare di Made in Italy? Da questa domanda parte la class action promossa negli Stati Uniti contro il popolare marchio italiano. L’accusa è di aver indotto erroneamente i consumatori negli Usa a credere che la pasta sia stata effettivamente prodotta in Italia, mentre in realtà è prodotta in Iowa e New York. Lunedì un giudice federale ha respinto la richiesta di Barilla di archiviare la causa collettiva che accusa l’azienda, pubblicizzata come “il marchio di pasta n. 1 in Italia“, di aver presentato in maniera errata i suoi prodotti.

Il giudice Donna Ryu ha ritenuto che la frase dell’azienda “il marchio di pasta n. 1 in Italia” possa indurre i consumatori a credere che la pasta che comprano negli Stati Uniti sia prodotta in Italia. Peraltro, sulle popolari scatole blu che contengono la pasta ci sono i colori verde, bianco e rosso che caratterizzano la bandiera italiana. Oltre a chiedere al tribunale di impedire a Barilla di usare l’immagine dell’Italia col marketing e sul prodotto, i consumatori chiedono anche un risarcimento monetario, sostenendo di aver pagato troppo la pasta.

BARILLA SI DIFENDE “RICHIAMIAMO ORIGINI ITALIANE”

Il colosso Barilla, nato come negozio di pane e pasta in Italia, ora ha sede in Illinois. L’azienda sostiene che il marchio viene usato per “richiamare le radici italiane dell’azienda attraverso una rappresentazione generalizzata del marchio nel suo complesso“, e non per fuorviare gli acquirenti, riporta Usa Today. Ma la decisione del giudice arriva sulla scia di una denuncia analoga presentata contro i produttori della salsa piccante Texas Pete, dopo che un uomo della California aveva appreso che il prodotto non era fabbricato in Texas. Matthew Sinatro e Jessica Prost, promotori della class action, nella denuncia hanno affermato che, a causa del modo in cui la pasta Barilla viene pubblicizzata, hanno acquistato diverse scatole di spaghetti e “capelli d’angelo” nella convinzione che la pasta fosse prodotta in Italia con ingredienti italiani. Nella denuncia si afferma che però Barilla non usa esclusivamente grano italiano nei suoi prodotti, inducendo i consumatori a non comprare l’autentica pasta italiana.

