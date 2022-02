“Barista picchiato a sangue con spranghe”/ Roma, testimone: “Volevano ammazzarlo”

A “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele, si è parlato nella mattinata di oggi, mercoledì 16 febbraio 2022, del barista picchiato a sangue con le spranghe a Roma, nel quartiere Laurentino 38, dominato dai clan. Sembra che tutto sia accaduto perché il racket voleva trasformare quel locale in una piazza di spaccio della droga. Un cliente, intervistato dal programma Rai, ha dichiarato: “C’erano persone con tubi di ferro in mano. Al ragazzo del bar è arrivata una sprangata in testa, volevano ammazzarlo. Abbiamo visto in passato scazzottate, tante cose, si sono anche sparati. Ma una cosa così sporca mai. È vergognoso, non mi aspettavo una violenza tanto crudele, senza dignità. Questo avviene da anni qua. Questa è una periferia abbandonata a un passo dall’Eur, dove c’è l’interesse…”.

Una vera e propria spedizione punitiva ai danni dell’uomo (44 anni), finito poi in ospedale in codice giallo presso l’ospedale “Sant’Eugenio”, fortunatamente in condizioni di salute non gravi, anche se resta l’atrocità dell’azione commessa dagli aggressori, per giunta avvenuta ancora alla luce del sole (erano le 17 di sabato scorso, ndr).

“BARISTA PICCHIATO CON SPRANGHE”: INDAGINI IN CORSO

Successivamente, a “Storie Italiane” è stato non soltanto ribadito che il barista è stato picchiato a sangue con le spranghe, ma che c’è necessità di una maggiore azione di prevenzione da parte della polizia per prevenire un fenomeno purtroppo noto in quella zona periferica della Capitale. “Roma Today” scrive che la vittima ha riferito ai poliziotti che una famiglia sarebbe arrivata nel locale, quindi con una scusa l’avrebbe fatta uscire per poi pestarlo, minacciandolo anche di morte.

Inoltre, ad aggredirlo sarebbero stati “due uomini e quattro donne, identificati dalla polizia che ha potuto visionare le immagini delle telecamere di sorveglianza del locale. Ora si lavora per far luce su quella che sembra essere una spedizione punitiva e, soprattutto, sul movente del pestaggio”. Le indagini sono ancora in corso.

