Barista porta caffè a poliziotti: vigili lo multano/ Sanzione da 400 euro perché…

Episodio surreale quello avvenuto nelle scorse ore a Torino, dove il barista Giuseppe Viscardi, titolare del bistrò “Tuocc & Fuje” di via Monte di Pietà, è stato multato da due vigilesse in borghese per avere portato il caffè a due poliziotti in servizio presso il Monte dei Pegni. E dire che l’esercente era convinto di aver agito nella piena legalità: proprio a scopo di evitare assembramenti nel locale, si era offerto di consegnare le tre tazzine (aveva ordinato un espresso anche il direttore) in loco. Cosa gli è stato contestato, dunque? La vendita non consentita, in quanto i due agenti di polizia non lavorano nel luogo dove è stato ritirato quanto ordinato. Inevitabile lo sfogo del titolare dell’attività commerciale, riportato da “Il Corriere della Sera”: “Stiamo vivendo una situazione paradossale. Le regole non sono chiare e ognuno le interpreta come vuole. Ma io voglio solo lavorare. Il caffè lo ha ordinato il direttore, che ha deciso di offrirne altri due ai poliziotti. Io ho portato il tutto all’ingresso carraio della filiale Intesa San Paolo, che è quello che utilizzano i dipendenti del Monte dei Pegni. Mentre rientravo nel locale sono stato seguito da due agenti in borghese che mi hanno fermato e chiesto tutta la documentazione. Ero tranquillo, pensavo di essere a posto e invece hanno cominciato a compilare il verbale di contravvenzione”. Una vera e propria mazzata, oltretutto: 400 euro di multa. Probabile il ricorso.



