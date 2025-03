È stata inaugurata nella giornata di oggi la prima sede a Milano dell’agenzia immobiliare Barnes che negli anni ha raggiunto le principali destinazioni per il mercato di fascia alta vantando – attualmente – sedi italiane a Roma, Porto Cervo, Olbia, Como e sul Lago Maggiore al quale se ne uniranno presto altre tre a Venezia, Ostuni e Cortina coprendo così – di fatto – le città in grado di attirare maggiormente l’attenzione degli investitori internazionali; mentre sempre oggi Barens ha presentato anche l’ultima edizione del Global Property Handbook che conferma l’interesse e il valore immobiliare della città di Milano con prezzi al metro quadro in costante crescita.

Partendo proprio da qui – e ricordando anche che Milano è indicata dal City Index di Barnes come la quinta destinazione mondiale dopo Madrid, Dubai, Miami e Monaco e la prima in Italia dal punto di vista dell’attrattività immobiliare per gli acquirenti di fascia alta -, è interessante notare che il capoluogo lombardo nel 2024 ha raggiunto i 23mila euro al metro quadro per gli immobili più esclusivi: a guidare l’interesse sono soprattutto i quartieri di Quadrilatero, Centro Storico, Brera, Magenta, Porta Nuova e Corso Como tra attici, grandi metrature (superiori ai 120 metri quadri) ed edifici sostenibili e tecnologicamente avanzati; mentre il 40% degli acquirenti è comporto da investitori internazionali.

La missione di Barnes in Italia: “Intercettare l’interesse degli investitori internazionali del settore immobiliare”

“Milano – spiega il Presidente di Barnes Thibault de Saint Vincent – è oggi una delle città più dinamiche d’Europa” in grado di attrarre un ampia fetta degli “investitori internazionali“: proprio in tal senso va vista la sede in Corsa Magenta con la quale “intendiamo non solo rafforzare il nostro posizionamento a livello globale” ma anche – e soprattutto – “avviare un nuovo percorso di crescita in Italia” in grado di rispondere alla domanda “di immobili di prestigio” in costante crescita, fornendo al contempo al cliente “un servizio di consulenza su misura e d’eccellenza“.

Il managing partner milanese di Barnes Marco Garbuglia – invece – ha posto l’accento sul fatto che l’apertura della sede milanese “è una naturale evoluzione della nostra crescita a livello globale” che vede il capoluogo meneghino come “un hub strategico per il mercato immobiliare di lusso” grazie alla sua “domanda sempre più sofisticata e [alla] clientela esigente“; il tutto unitamente ad “un servizio di consulenza all’altezza delle aspettative” garantito dalla “nostra expertise“.

Infine, il managing director italiano di Barnes Luca Pietro Ungaro ha ricordato che la sede milanese è parte di “un piano di espansione più ampio” che ha già portato l’agenzia nelle più importanti “località esclusive d’Italia” perseguendo il sempre fermo obiettivo di “offrire un servizio capillare e altamente specializzato” che si avvale anche del supporto di “imprenditori esperti del mercato territoriale” che meglio di chiunque altro sanno “intercettare i trend delle singole città“.