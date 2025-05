Nella giornata di oggi in quel di Venezia si è tenuta l’inaugurazione della nuova sede della società real estate – presente in 22 paesi diversi – Barnes attualmente presente in Itala a Roma, Milano e Porto Cervo e che punta a coprire l’intero territorio italiano offrendo i suoi servizi alla clientela che ricerca immobili di fascia alta nel segmento delle proprietà di lusso: proprio la città veneziana rappresenta – in tal senso – un mercato in via di sviluppo sul quale Barnes ha scelto di puntare cogliendone l’ampio margine di crescita futura.

Non a caso, all’inaugurazione della nuova sede di Barnes è stato presentato lo studio condotto dalla società che ha rilevato come i prezzi al metro quadro a Venezia – specialmente nelle aree centrali che affacciano sul Canal Grande – siano arrivati attorno ai 12/15mila euro, con picchi fino a 20mila per gli immobili più prestigiosi: la metratura che va per la maggiore è superiore ai 150 metri quadrati e dovrebbe comprendere tutte le comodità tra aree giorno ampie e spaziose, un minimo di tre camere da letto e terrazze o affacci sui canali; mentre la preferenza verte soprattutto attorno agli immobili già ristrutturati o – se ancora da ristrutturare – che abbiano caratteristiche uniche.

Pietro Rusconi: “Venezia è una grande opportunità per Barnes”

Commentando l’inaugurazione odierna a Venezia, il Managing Partner della delegazione locale di Barnes Pietro Rusconi ha ricordato che il mercato veneziano “è cresciuto in modo significativo” negli ultimi anni, con una particolare attenzione per le proprietà che “garantiscono privacy e tranquillità” in un contesto di “autenticità, bellezza e quiete” unico nel suo genere di una città che è sempre più un “polo culturale di rilevanza internazionale” che va oltre alla semplice “meta turistica“: le maggiori richieste vertono tra gli immobili storici “con finiture originali” dotati possibilmente anche di tutti i “comfort moderni“, senza dimenticare gli “spazi all’aperto (..), la vista e la luce“.

Dal conto suo, il presidente generale di Barnes Thibault de Saint Vincent ha posto l’accento sul fatto che Venezia sia “una destinazione ideale per gli acquirenti di fascia alta” grazie al suo “contesto urbano dinamico” in grado di attrarre investitori attenti alle “opportunità di valorizzazione e redditività“; mentre dal conto suo il Managing Director di Barnes Italia Luca Pietro Ungaro ha definito Venezia “un elemento strategico” sia per il suo “mercato immobiliare” che per i servizi “verticali, come yachting, intermediazione di opere d’arte e concierge di lusso“.