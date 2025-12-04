Baroni esonerato dal Torino in caso di sconfitta nella sfida di lunedì sera contro il Milan

Baroni esonerato, i motivi della possibile sostituzione

Tra le squadre che stanno deludendo maggiormente in queste prime partite della stagione c’è sicuramente il Torino che pur essendo nel pieno della zona salvezza, si sta rivelando una squadra con grossi problemi in fase difensiva, oltre che aver ottenuto solamente 3 vittorie nelle 13 partite giocate. Le ultime due uscite stagionali poi hanno visto delle sconfitte molto pesanti, una per il suo risultato essendo arrivato un 1-5 in casa contro il Como, mentre l’altra per l’importanza della partita visto che il 2-1 in casa del Lecce ha sicuramente reso meno tranquillo il percorso della squadra.

Diretta/ Lecce Torino (risultato finale 2-1): Falcone ferma Asllani su rigore al 90esimo! (30 novembre 2025)

Per questo in questi giorni sta girando una voce che vedrebbe Marco Baroni esonerato in caso di sconfitta nella prossima partita, quella casalinga contro il Milan in programma nella serata di lunedì, i granata sicuramente partono come sfavoriti e per questo si può pensare che l’esonero arrivi solo in alcuni casi. L’ex allenatore della Lazio infatti potrebbe essere sollevato dal suo incarico nel caso in cui la sconfitta contro i rossoneri veda un risultato molto pesante o anche se tifosi e soprattutto il presidente dovesse vedere in campo una prestazione non all’altezza.

Diretta/ Torino Bologna Primavera (risultato finale 1-2): Lo Monaco, colpo in trasferta! (29 novembre 2025)

Baroni esonerato, i possibili sostituti

Con Baroni esonerato il Torino avrebbe bisogno di trovare al più presto un altro allenatore e le possibilità sembrano diverse, Cairo infatti avrebbe già pronta una lista con alcuni tecnici senza una panchina da provare a contattare e che spera possano migliorare la situazione della squadra. Il preferito per prendere il posto dell’ex allenatore della Lazio in caso di esonero dovrebbe essere Roberto D’Aversa, contattato anche dalla Fiorentina dopo l’addio di Pioli, e ancora senza una squadra dopo la decisione di lasciare Empoli dopo la retrocessione dello scorso anno.

DIRETTA/ Torino Como (risultato finale 1-5): Baturina cala il pokerissimo! (oggi 24 novembre 2025)

Se però l’ex allenatore dell’Empoli non dovesse accettare o non dovesse convincere fino in fondo Cairo e il resto della società, il presidente avrebbe pronte altre tre alternative di allenatori con esperienza in Serie A ma che all’inizio di questa stagione non hanno ricevuto offerte da nessuna squadra. Il primo profilo è quello di Luca Gotti, tecnico passato dall’Udinese allo Spezia e che come ultima avventura ha guidato il Lecce, il secondo profilo è quello di Fabio Pecchia, sollevato lo scorso anno dalla panchina del Parma, e infine Alessandro Nesta, senza squadra dopo l’anno difficile a Monza.