Barron Trump ha avuto il coronavirus/ Melania “La mia paura si era avverata”

Anche Barron Trump ha avuto il coronavirus. Il figlio più piccolo del presidente Donald e di Melania (14 anni), era stato contagiato nelle scorse settimane dal covid, notizia che la Casa Bianca non aveva mai comunicato, e che è invece emersa in questo ore. Il tycoon, prima di partire per un comizio per l’Iowa ha spiegato che “Barron sta bene”, ma è la moglie Melania, nonché mamma di Barron Trump, a fornire più dettagli. Attraverso i propri profili social ha infatti scritto: “Naturalmente ho immediatamente pensato a nostro figlio”, riferendosi all’esito di positività suo e del marito risalente allo scorso primo ottobre. Inizialmente Barron non aveva contratto l’epidemia, in quanto il primo tampone era risultato negativo, poi però è giunta la positività al secondo test: “La mia paura – ha proseguito l’ex modella dell’est Europa – si è avverata quando è stato nuovamente testato ed è risultato positivo”.

BARRON TRUMP HA AVUTO IL CORONAVIRUS, MELANIA: “MEGLIO AVERLO FATTO TUTTI E 3 ASSIEME2

Barron Trump ha comunque fatto il coronavirus in forma molto lieve, asintomatica: “Fortunatamente è un adolescente forte e non ha mostrato sintomi – ha aggiunto ancora Melani – da allora è risultato negativo”. Secondo Melania Trump, il fatto di aver contratto tutti assieme l’epidemia rappresenta una sorta di fortuna nella sfortuna: “In un certo senso – dice – sono stata contenta che noi tre abbiamo affrontato tutto questo nello stesso tempo. Così abbiamo potuto prenderci cura l’uno dell’altro e passare del tempo insieme”. Melania, oltre a parlare di Barron Trump, è tornata sulla sua esperienza con il covid-19: “Sono stata molto fortunata, la mia diagnosi è arrivata con sintomi minimi, anche se mi hanno colpito tutti insieme. Ho provato dolori muscolari, tosse e mal di testa e mi sono sentita estremamente stanca per la maggior parte del tempo. Ho scelto di seguire una strada più naturale in termini di medicina, optando più per vitamine e cibo sano”.



