Chi è Barry Gibb, l’unico membro vivente del gruppo musicale dei Bee Gees? Cosa si sa della sua vita privata

Tutti almeno una volta nella vita hanno anche solo fischiettato una canzone dei Bee Gees, uno dei gruppi musicali più famosi al mondo, fondati dai fratelli Robin, Maurice e Barry Gibb. Quest’ultimo è l’ultimo componente ancora in vita dello storico gruppo ed è considerato all’unanimità come un genio, unico cantautore ad avere quattro brani al numero 1 in America infrangendo il record di John Lennon e Paul McCartney.

Gianni Ippoliti imita Peppino Di Capri a Tale e Quale Show 2025/ Sarà un’imitazione nelle sue corde?

Classe 1946, il cantautore è nato a Douglas e ha poi vissuto con la famiglia a Brisbane (Australia) nella zona più povera della città, tanto che è stata poi rasa al suolo per far posto all’aeroporto della città omonima. Proprio qui hanno deciso di fondare il gruppo che poi ha non solo abbracciato cinque decadi, ma ha venuto complessivamente 260 milioni di dischi.

Boy George, chi è il cantante icona degli anni ‘80/ Problemi con la droga, condanna a 15 mesi di carcere

Barry Gibb dei Bee Gees, vita privata: è stato sposato due volte

Le canzoni di Barry Gibb sono state registrate da quasi tremila artisti e ha scritto e prodotto album per suo fratello Andy, per Barbra Streisand, Diana Ross, Kenny Rogers e Dolly Parton. La colonna sonora del film La febbre del sabato sera (con John Travolta protagonista) è una delle più famose della storia.

Ma cosa si sa della vita provata dell’unico membro ancora vivente dei Bee Gees? È stato sposato due volte: la prima volta con Maureen Bates, dal 1966 al 1970, e la seconda volta con Linda Ann Grey. I due hanno ben cinque figli che si chiamano nell’ordine: Steve, Ashley, Travis, Michael e Alexandra.

Peppino Di Capri, chi è? Dagli esordi al successo/ La morte della sua seconda moglie Giuliana Gagliardi