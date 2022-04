Barry Seal, storia vera del film con Tom Cruise/ Gli arresti, la condanna e poi…

Il film con Tom Cruise, Barry Seal – Una storia americana, prende spunto da una storia vera e ricca di colpi di scena. Il protagonista nasce in Louisiana alla fine degli anni trenta e all’età di ventidue anni entra nella Louisiana Army National Guard, dove partecipa ai corsi per l’addestramento dei corpi speciali, che però non conclude. Viene poi ingaggiato dalla Trans World Airlines come pilota civile. In poco tempo diventa un riferimento per la compagnia e a lui vengono assegnati voli transcontinentali da e verso l’Europa.

I problemi insorgono nel 1972, quando viene dichiarato in arresto dalla polizia poiché coinvolto nel traffico di esplosivi con il Messico. La questione si conclude negativamente per Barry Seal, che naturalmente perde il posto alla TWA. Il pilota inizia a guardarsi altrove e ben presto entra nel giro di contrabbando di marijuana e cocaina.

Barry Seal, storia vera del film con Tom Cruise: l’arresto in Honduras, i lavori utili e l’uccisione per mano di criminali

Nel 1979, verso fine anno, Barry Seal viene arrestato nuovamente perché in possesso di un fucile M-1. Nel periodo in carcere in Honduras entra in contatto con alcuni criminali locali per pilotare aerei carichi di droga. Qualche anno dopo il pilota finisce di nuovo in manette per riciclaggio. Offrendosi come testimone collaboratore alle autorità riesce ad alleggerire la sua posizione, ma viene comunque condannato a lavori socialmente utili per l’Esercito della Salvezza. La sua morte nel 1986 per mano di volenti appartenenti al cartello dei fratelli Ochoa, in seguito arrestati e condannati all’ergastolo.

