Barry Seal – Una storia americana/ Film d’azione oggi 21 maggio su Italia 1

Barry Seal – Una storia americana, film di Italia 1 diretto da Doug Liman

Oggi, domenica 21 maggio 2023, andrà in onda su Italia 1 in prima serata a partire dalle ore 21.20 il film d’azione del 2017 Barry Seal – Una storia americana. Questa pellicola è diretta dal regista e produttore americano Doug Liman, famoso, tra le altre cose, per avere diretto la coppia hollywoodiana composta da Brad Pitt e Angelina Jolie nel film di successo Mr. & Mrs. Smith, che li ha fatti conoscere e innamorare. Il protagonista, il pilota d’aerei Barry Seal, è interpretato dal noto attore americano Tom Cruise, famoso per la sua passione per i ruoli adrenalinici e l’amore per gli aerei.

Al suo fianco nel film Barry Seal – Una storia americana troviamo l’attore irlandese Domhnall Gleeson, conosciuto per la sua partecipazione a Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 e 2, in cui interpreta Bill Weasley; l’attore statunitense Caleb Landry Jones, noto per avere vestito i panni di Louis nella serie televisiva Breaking Bad, ed infine l’attore Connor Trinneer, famoso per aver interpretato Trip Tucker nella serie televisiva Star Trek: Enterprise, nei panni di George W. Bush.

Barry Seal – Una storia americana, la trama del film

La storia di Barry Seal – Una storia americana narra le avventure dell’abile pilota di aerei Barry Seal, che vive le sue tranquille giornate con la moglie Lucy in una piccola cittadina della Louisiana. Grazie al suo intuito e al suo amore per il rischio, Barry diventa uno dei più ricchi imprenditori di quel periodo. Colto in flagrante a contrabbandare sigari, l’uomo riceve una proposta dalla CIA: scontare la propria pena diventando un loro agente sotto copertura. Seal inizia quindi a lavorare per il governo, diventando così protagonista di una delle operazioni più importanti degli Stati Uniti.

Durante una missione in Colombia, Barry viene contattato da alcuni narcotrafficanti che lo convincono a trasportare un carico sul suo aereo. A questo punto, la storia si complica ulteriormente, poiché, giunto in Nicaragua, inizia a contrattare con un gruppo di contras in guerra contro i sandinisti che si trovano in quel momento al potere. Seal diventa quindi nello stesso momento un contrabbandiere di armi, un trafficante di droga e un informatore per il governo degli Stati Uniti: riuscirà l’uomo a uscire indenne da questa situazione così difficile?











