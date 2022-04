Barry Seal Una storia americana/ Su Italia 1 il film con Tom Cruise

Barry Seal Una storia americana, film di Italia 1 diretto da Doug Liman

Barry Seal Una storia americana va in onda oggi, 10 aprile, in prima serata dalle ore 21:20 su Italia 1. Si tratta di un film che appartiene ai generi azione, storico e biografico ed ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 2017.

Il regista di questo film risulta essere Doug Liman mentre la sceneggiatura è stata realizzata da Gary Spinelli. All’interno del cast del film sono presenti diversi attori famosi di Hollywood come Tom Cruise, Domnhall Gleeson, Sarah Wright, Caleb Landry Jones, Jesse Plemons, Lola Kirke e Jayma Mays. Le musiche di questo film sono state realizzate dal compositore Christophe Beck.

Barry Seal Una storia americana, la trama del film: uno scaltro pilota di aerei

Barry Seal nell’anno 1979 è uno scaltro pilota di aerei. Affascinante e molto intelligente, questo pilota decide di intraprendere una doppia vita. Difatti, oltre alla sua comune professione, decide di contrabbandare sigari per l’America e per altri paesi. Tuttavia, un giorno non fa bene i suoi calcoli e viene colto in flagrante. A questo punto, la Cia gli offre un’opportunità irrinunciabile. Se vuole salvarsi ed evitare la prigione, allora deve collaborare con loro.

Barry Seal diventa a questo punto un agente speciale, una sorta di spia sotto copertura. I suoi incarichi variano a seconda del paese che deve visitare. Tuttavia, dovrà avere a che fare con potenti signori della droga come il noto Pablo Escobar. Sempre sull’orlo del pericolo, Barry riuscirà a districarsi tra situazioni molto difficili, che lo vedranno immischiato in loschi traffici.

Riuscirà a salvare la pelle anche dalla CIA che non sembra essere sempre a suo favore? Ebbene, Barry Seal è un vero americano e senza ombra di dubbio potrà salvarsi anche in quelle che sembrano missioni impossibili per un comune pilota di aerei.

