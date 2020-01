Barry Seal Una storia americana, Italia 1/ Info streaming del film con Tom Cruise e cast

Barry Seal – una storia americana vede “Tom Cruise mattatore nella rivisitazione semiseria di una pagina nera della democrazia americana”. Emanuele Sacchi premia il film con tre stellette sulle cinque messe a disposizione da MyMovies, eleggendolo dunque a film più che discreto. Aggiunge: “Una piacevole sensazione bisboccia tra maschietti, incapaci di prendersi troppo sul serio anche quando la faccenda si fa grave. A condurre le danze c’è un Tom Cruise istrionico e sorprendente”. A ormai moltissimi anni da successi come Top Gun l’attore di Mission Impossibile è diventato maturo e qui recita un ruolo da adulti quasi esclusivamente per gli adulti. Gli spunti del film sono interessanti e i personaggi non sono da sottovalutare per la costruzione che i regista ne ha voluto dare. Barry Seal – una storia americana è il film che riempie la prima serata di Italia 1. Clicca qui per seguirlo in diretta streaming su MediasetPlay. (agg. di Matteo Fantozzi)

Cast di Barry Seal

Barry Seal – Una storia americana andrà in onda su Italia 1 nella prima serata di giovedì 9 gennaio, alle ore 21.20. Si tratta di un film del 2017 diretto da Doug Liman (Edge of tomorrow – Senza domani, Swingers, The Bourne identity) ed interpretato da Tom Cruise (Top gun, La mummia, la serie di Mission impossible), Sarah Wright (Un compleanno da leoni, Una notte in giallo, La coniglietta di casa), Sarah Wright (Questione di tempo, Ex machina, Star wars – Il risveglio della forza) e Caleb Landry Jones (Scappa – Get out, X-Men – L’inizio, Tre manifesti a Ebbing Missouri). Il film è tratto dalla reale biografia di Barry Seals, ex pilota di linea diventato poi contrabbandiere e quindi collaboratore della DEA.

Barry Seal – Una storia americana, la trama del film

Barry Seal (Tom Cruise) è un pilota di linea della Louisiana. Siamo nel 1979 e alle sue spalle si sta consumando la crisi che poterà Jimmy Carter ad essere sostituito da Ronald Reagan. Barry sfrutta il suo lavoro e la possibilità di viaggiare fra gli USA e l’America del Sud per fare contrabbando di ogni tipo di materiale illegale, dalla droga agli esplosivi. Seal viene però notato dalla polizia e viene arrestato e accusato di riciclaggio di denaro e traffico di droga. La posizione di Seal è però troppo importante per la CIA grazie ai suoi numerosissimi contatti in America Latina. Gli viene quindi offerto di fare il doppio gioco e lavorare sotto copertura per la DEA. Seal arriverà così ad essere una pedina chiave di una delle più importanti operazioni della DEA contro il contrabbando di droga.

Il trailer di Barry Seal – Una storia americana





